Casal de idosos dono de orfanato é preso por abuso sexual contra menores

Um casal de idosos, de 61 e 69 anos, condenado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes foi preso nessa quarta-feira (4/2), em Matozinhos (MG), Região Central do estado. A operação é resultado da ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar de Minas Gerais, com apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional no Rio de Janeiro (CCPI-RJ). Os dois estavam na lista de Difusão Vermelha da Interpol.

Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça de Minas Gerais contra o casal, que era responsável por um orfanato e teria adotado diversas crianças ao longo dos anos. Investigações apontaram suspeitas de abusos envolvendo crianças e adolescentes, além da possível produção e circulação de registros audiovisuais relacionados aos crimes.

Depois de levantamentos de inteligência, as forças policiais localizaram os condenados e cumpriram as ordens judiciais. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.

O homem, de 61 anos, natural de Belo Horizonte, possui condenação definitiva pelo crime de estupro, com pena fixada em 36 anos de reclusão em regime fechado. Já a mulher, de 69 anos, natural de Sabinópolis, foi condenada por estupro, estupro qualificado, sequestro e cárcere privado, entre outros crimes, somando pena de 20 anos de reclusão em regime fechado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo as forças de segurança, a ação conjunta reforça o compromisso das instituições com o cumprimento de decisões judiciais e o enfrentamento a crimes que atentam contra a dignidade e a integridade de crianças e adolescentes.