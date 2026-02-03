Influencer mata um dos criminosos que invadiram sua casa para roubar

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O influenciador digital T. H., de 24 anos, matou, no início da madrugada, um dos três ladrões que invadiram a casa onde ele mora, no Bairro Santa Amélia, na Região Norte de Belo Horizonte. Além do influencer, seu irmão, seu pai e sua mãe foram rendidos. Eles entraram em luta corporal com os criminosos, todos armados, e um deles deixou o revólver cair. T. H. pegou a arma e atirou contra Marcelo Augusto de Souza, de 29 anos, que chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Risoleta Neves.

Era por volta da 1h da madrugada, quando os três ladrões invadiram o quarto de T. H., que estava dormindo. A vítima acordou, assustada, com um revólver apontado para sua cabeça. Os ladrões diziam que queriam as joias.

Em seguida, dois dos invasores foram para o quarto ao lado, onde estava o irmão de T. H., I. H., de 20 anos. Ele estava acordado, mexendo no celular e também foi rendido, com uma arma apontada para sua cabeça.

Os criminosos deram ordem para o mais novo chamar os pais, que estavam trancados em outro quarto, mas ele foi ameaçado para que não dissesse que se tratava de um roubo.

I. H. obedeceu. Chamou o pai, H. S. P., de 50 anos, pedindo que ele abrisse a porta. O pai perguntou o que o filho queria, mas ele insistiu e o pai acabou abrindo a porta, quando se surpreendeu ao ver os filhos rendidos, sob a mira de revólveres.

Dentro do quarto, deitada, estava a mãe, V. C., de 45 anos.

No mesmo instante em que abriu a porta, uma surpresa para os criminosos. H. se atracou com um dos ladrões.

Ao mesmo tempo, T. H. também saltou sobre um dos ladrões e eles se atracaram. Um deles deixou cair a arma, que T. H. pegou, mirou num dos criminosos e atirou.

O homem, que levou cinco tiros, caiu na cama, inerte. Os outros dois, que estavam armados, fugiram, saltando a janela da sala, por onde tinham entrado.

O pai mandou, então, que T. H. entrasse em contato com a PM. Uma viatura foi enviada para o local. Ao chegarem, os policiais entraram com os dois irmãos no portão da casa. Eles levaram a polícia até o quarto, onde um dos criminosos estava caído.

Os militares se certificaram de que o ladrão ainda estava com vida e o socorreram, levando-o para o Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, onde acabou morrendo.

Atrativo

Segundo o boletim de ocorrências (BO) da Polícia Militar, T. H. tem o hábito de publicar posts com joias, em ouro, nas redes sociais. Esta teria sido a motivação para o crime.

A Polícia Militar montou uma operação para tentar identificar e prender os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.