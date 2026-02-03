Assine
Falsa comunicação

Mulher chama a PM por falso roubo de celular e acaba detida

Inicialmente, a mulher disse que seu celular foi levado por dois homens em uma motocicleta, mas depois confessou que havia perdido o aparelho

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
03/02/2026 20:32

Mulher assinou TCO no batalhão da PM
Mulher assinou TCO no batalhão da PM crédito: Reprodução/Google Street View

A Polícia Militar foi acionada na tarde de segunda-feira (2/2) para registrar um suposto roubo no Bairro Serra Negra, em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba, mas a ocorrência acabou sendo desmentida pela própria solicitante, que foi conduzida pelos militares.

A mulher, de 36 anos, acionou a PM alegando, supostamente, ter sido vítima de roubo e que teria sido ameaçada com uma arma de fogo. Inicialmente, ela disse que seu celular havia sido levado por dois homens em uma motocicleta, mas depois confessou que havia perdido o aparelho por conta própria.

No entanto, durante as buscas, os policiais não encontraram testemunhas, imagens ou qualquer indício que confirmasse a versão apresentada.

Ao ser novamente questionada, a mulher apresentou contradições e admitiu que o crime não ocorreu.

Diante da falsa comunicação de crime, ela foi detida e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Após assumir o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal, a autora foi liberada.

