Mulher chama a PM por falso roubo de celular e acaba detida
Inicialmente, a mulher disse que seu celular foi levado por dois homens em uma motocicleta, mas depois confessou que havia perdido o aparelho
A Polícia Militar foi acionada na tarde de segunda-feira (2/2) para registrar um suposto roubo no Bairro Serra Negra, em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba, mas a ocorrência acabou sendo desmentida pela própria solicitante, que foi conduzida pelos militares.
A mulher, de 36 anos, acionou a PM alegando, supostamente, ter sido vítima de roubo e que teria sido ameaçada com uma arma de fogo. Inicialmente, ela disse que seu celular havia sido levado por dois homens em uma motocicleta, mas depois confessou que havia perdido o aparelho por conta própria.
No entanto, durante as buscas, os policiais não encontraram testemunhas, imagens ou qualquer indício que confirmasse a versão apresentada.
Ao ser novamente questionada, a mulher apresentou contradições e admitiu que o crime não ocorreu.
Diante da falsa comunicação de crime, ela foi detida e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência.
Após assumir o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal, a autora foi liberada.