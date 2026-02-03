Assine
INCENDIÁRIO

Homem ateia fogo em carros estacionados em Várzea da Palma

Quatro carros estavam em uma revenda de veículos usados e outros dois em via pública. O suspeito foi preso

Luiz Ribeiro
Luiz Ribeiro
Repórter
03/02/2026 18:21

Homem ateou fogo em carros estacionados em Várzea da Palma
Homem ateou fogo em carros de uma concessionária e outros que estavam na rua crédito: Policia Militar/divulgação

Um homem de 28 anos foi preso em Várzea da Palma, Norte de Minas, depois de atear fogo em seis veículos. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O fato aconteceu na madrugada de segunda-feira (02/2). De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem foi até um posto de combustíveis, as margens da MGC 496, na área urbana de Várzea da Palma, e adquiriu oito litros de gasolina, dizendo que eram para abastecer seu carro.

O suspeito colocou o combustível em um regador e correu, levantando suspeitas no frentista, que acionou a PMMG.

Pouco tempo depois, o suspeito ateou fogo em quatro carros que estavam estacionados em uma revenda de automóveis usados do município. Na sequência, ele foi até o Bairro Nova Itália e incendiou dois carros que estavam estacionados na via pública.

De acordo com o capitão Erinaldo Pimentel, da 260ª Companhia da Policia Militar de Várzea da Palma, a polícia identificou o suspeito a partir de informações de testemunhas e filmagens de câmeras de segurança. O homem foi preso e levado para Pirapora.

Ainda conforme a PM, o homem já tinha passagens policiais por tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados uma pedra bruta de crack e quase R$ 3 mil em dinheiro. Em conversa com os policiais, o suspeito não revelou o motivo de ter ateado fogo nos veículos.

O suspeito foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Pirapora, onde foi autuado em flagrante.

