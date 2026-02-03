Homem ateia fogo em carros estacionados em Várzea da Palma

Um homem de 28 anos foi preso em Várzea da Palma, Norte de Minas, depois de atear fogo em seis veículos. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O fato aconteceu na madrugada de segunda-feira (02/2). De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem foi até um posto de combustíveis, as margens da MGC 496, na área urbana de Várzea da Palma, e adquiriu oito litros de gasolina, dizendo que eram para abastecer seu carro.

O suspeito colocou o combustível em um regador e correu, levantando suspeitas no frentista, que acionou a PMMG.

Pouco tempo depois, o suspeito ateou fogo em quatro carros que estavam estacionados em uma revenda de automóveis usados do município. Na sequência, ele foi até o Bairro Nova Itália e incendiou dois carros que estavam estacionados na via pública.

De acordo com o capitão Erinaldo Pimentel, da 260ª Companhia da Policia Militar de Várzea da Palma, a polícia identificou o suspeito a partir de informações de testemunhas e filmagens de câmeras de segurança. O homem foi preso e levado para Pirapora.

Ainda conforme a PM, o homem já tinha passagens policiais por tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados uma pedra bruta de crack e quase R$ 3 mil em dinheiro. Em conversa com os policiais, o suspeito não revelou o motivo de ter ateado fogo nos veículos.

O suspeito foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Pirapora, onde foi autuado em flagrante.