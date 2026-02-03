Assine
ANIMAIS EM RISCO

Vídeo: cavalos presos em telhado de casa são resgatados pelos bombeiros

Segundo a corporação, os animais ficaram com as patas presas entre as telhas quebradas

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
03/02/2026 17:12

Os cavalos sofreram ferimentos leves e foram deixados sob os cuidados do dono
Os cavalos sofreram ferimentos leves e foram deixados sob os cuidados do dono crédito: Reprodução/CBMMG

Dois cavalos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), após caírem e ficarem presos no telhado de uma casa, no bairro Novo Horizonte, em Nepomuceno, Sul do estado, nessa segunda-feira (2/20).

Segundo a corporação, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de animais em risco. Chegando ao local, a equipe encontrou os dois cavalos presos pelas patas na varanda da residência.

Conforme relatos ouvidos pelos bombeiros, os animais acessaram o local por um lote vago na lateral, da mesma altura do telhado. 

Em vídeo registrado pelo Corpo de Bombeiros, os dois cavalos aparecem deitados nas telhas quebradas.

A guarnição fez o resgate com o uso de tapumes e cordas. Os cavalos sofreram ferimentos leves e foram deixados sob os cuidados do proprietário.

