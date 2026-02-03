Vídeo: cavalos presos em telhado de casa são resgatados pelos bombeiros

Dois cavalos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), após caírem e ficarem presos no telhado de uma casa, no bairro Novo Horizonte, em Nepomuceno, Sul do estado, nessa segunda-feira (2/20).

Segundo a corporação, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de animais em risco. Chegando ao local, a equipe encontrou os dois cavalos presos pelas patas na varanda da residência.

Conforme relatos ouvidos pelos bombeiros, os animais acessaram o local por um lote vago na lateral, da mesma altura do telhado.

Em vídeo registrado pelo Corpo de Bombeiros, os dois cavalos aparecem deitados nas telhas quebradas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A guarnição fez o resgate com o uso de tapumes e cordas. Os cavalos sofreram ferimentos leves e foram deixados sob os cuidados do proprietário.