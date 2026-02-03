Assine
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA

Vídeo: mulher apanha de 'ex-amiga' por causa de ciúmes do marido

Imagens mostram a suspeita agredindo a vítima na rua, com socos e puxões de cabelo

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
03/02/2026 17:17

Vídeo: mulher fica ferida após agressões de ex-amiga por suposto ciúmes
Vídeo: mulher fica ferida após agressões de ex-amiga por suposto ciúmes crédito: Redes Sociais/DivulgaÃ§Ã£o

Circula em redes sociais um vídeo de uma mulher de 30 anos sendo agredida pela ex-amiga, de 35 anos, em rua de Itapagipe, no Triângulo Mineiro. O caso teria acontecido na última semana de janeiro.

As imagens mostram, inicialmente, a vítima sobre uma bicicleta e parada na rua e ao lado de calçada. Em seguida, a suspeita, repentinamente, acerta um soco na vítima, sendo que em seguida puxa ela pelo cabelo e a derruba no chão.

A vítima relatou para a Polícia Militar (PM) que era amiga da suspeita mas romperam a relação após desentendimentos motivados por ciúmes - a suspeita demonstrou interesse no marido da vítima.

Também consta no registro policial que, antes da agressão, a suspeita teria feito ameaças contra a vítima por telefone.

A mulher agredida recebeu atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapagipe, onde foram constatados ferimentos no couro cabeludo, escoriações nos braços, costas e região lombar, lesão na orelha direita, além de hematomas e inchaço na região dos olhos.

O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça. Antes de ser agredida a vítima disse que deslocava para o trabalho de bicicleta.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Itapagipe, que deve instaurar inquérito policial para as apurar as causas e circunstâncias.

