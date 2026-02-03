Credenciais de ambulantes do carnaval de BH são vendidas ilegalmente

A venda irregular de credenciais para trabalhar como ambulante no carnaval de Belo Horizonte deste ano tem circulado em redes sociais e aplicativos de mensagens, com valores que chegam a R$ 699. Em alguns anúncios, os vendedores chegam a indicar se a credencial estaria registrada em nome feminino ou masculino, numa tentativa de driblar a fiscalização durante a festa.

A prefeitura alerta para o fato de que a comercialização das credenciais é golpe e que os fiscais têm realizado abordagens fazendo a conferência dos documentos pessoais dos profissionais. Em caso de irregularidades, a autorização deve ser cassada e a mercadoria apreendida.

“A atividade de ambulante durante o Carnaval poderá ser exercida somente pelo credenciado, de forma personalíssima e intransferível, sendo vedado, em qualquer hipótese, o exercício da atividade por terceiros”, informou em nota a Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU).

O órgão destaca ainda que o uso da credencial por outra pessoa ou a tentativa de se passar por um terceiro configura crime de falsa identidade.

Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que ainda não foi acionada para registrar ocorrências relacionadas ao golpe.

Além da comercialização das credenciais, uma falsa tabela de preços de produtos têm circulado em grupos do Whatsapp. A prefeitura negou a autoria da tabela e reforçou que as únicas regras impostas são a proibição de venda de alimentos, bebidas fracionadas e em recipientes de vidro.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima