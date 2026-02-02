Carnaval BH 2026: guia alternativo para curtir a folia fora do agito

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O Carnaval de Belo Horizonte em 2026 promete ser o maior da história, mas isso não significa que a única opção seja “mergulhar” na multidão. Com 612 blocos de rua cadastrados, sendo 178 deles estreantes, a festa cresce e se diversifica, abrindo espaço para quem busca uma experiência diferente, com menos aglomeração e mais tranquilidade.

Se você faz parte do grupo que prefere curtir a cidade em um ritmo mais calmo, a boa notícia é que existem roteiros alternativos que fogem dos grandes cortejos. É possível aproveitar o clima festivo de uma maneira mais intimista, seja em blocos menores, refúgios culturais ou simplesmente explorando bairros menos movimentados.

Blocos menores: um aquecimento sem aperto

O pré-carnaval é o momento ideal para encontrar desfiles com um público mais contido. Focar nos dias que antecedem a folia oficial pode garantir uma experiência mais confortável. Confira algumas opções que costumam reunir um público local e familiar:

Bloco Intervalo: na sexta-feira (13/2), às 18h, na Rua David Campista, 42, no bairro Floresta, conhecido pelo seu clima familiar.

Bloco Sexta, Ninguém Sabe?: na sexta (13/2), às 17h, na Rua Alvarenga Peixoto, 991, no Santo Agostinho, ideal para quem sai do trabalho.

Bloco Afro-Periférico Orisamba: na sexta (13/2), às 18h, na Rua Fagundes Varela, 95, com uma proposta focada na cultura e na percussão.

Refúgios de cultura e natureza

Para uma pausa completa do som dos blocos, os espaços culturais e verdes da capital mineira são uma ótima pedida. O Parque das Mangabeiras e o Parque Ecológico da Pampulha oferecem áreas amplas para relaxar e se distanciar da agitação.

Parques urbanos oferecem alternativas tranquilas para quem busca fugir da agitação do Carnaval de Belo Horizonte.Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

No campo cultural, o Circuito Liberdade é um oásis. O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e o Memorial Vale mantêm programações ativas durante o período. Em 2026, uma das atrações já confirmadas é a exposição do artista japonês Yoshitaka Amano. Para quem aprecia arquitetura, o Museu Casa Kubitschek e a Casa do Baile, na Pampulha, são locais perfeitos para uma visita contemplativa.

Dicas práticas para fugir do agito

Planejamento é essencial para evitar o caos. Durante os dias de folia, evite o metrô e as principais avenidas da área central, que ficam sobrecarregadas. Para comer e beber com mais tranquilidade, explore bairros residenciais como Buritis, Castelo e Cidade Nova, que possuem polos gastronômicos afastados dos principais desfiles, mas também com programações específicas para a época de folia.

Para quem busca um isolamento completo, explorar trilhas menos conhecidas na Serra do Cipó ou se hospedar em hotéis-fazenda como o Hotel Fazenda Coninho e o Vale da Mantiqueira são alternativas para recarregar as energias longe de qualquer batuque.

