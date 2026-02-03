Carnaval seguro: guia para proteger celular e dados na folia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A contagem regressiva para o carnaval começou, e com ela aumenta a preocupação com roubos e furtos de celulares. No ano passado, Belo Horizonte registrou uma média de 272 furtos de aparelhos por dia de folia.

A boa notícia é que a tecnologia pode ser uma grande aliada para proteger seus dados e seu aparelho durante a festa. Ferramentas de rastreamento e proteção digital ajudam a reduzir prejuízos e a bloquear o acesso a aplicativos de banco e informações pessoais.

Cristiano Vicente, especialista em proteção de dados e diretor de inovação da Grownt, empresa referência em inovação e tecnologia avançada, explica que, evitar o uso constante do celular em pagamentos, anéis com tecnologia NFC e relógios inteligentes são excelentes alternativas. Eles permitem fazer compras por aproximação e ler mensagens sem precisar tirar o aparelho do bolso, diminuindo a exposição.

Outra dica útil é o uso de smarttags, pequenas etiquetas de rastreamento que podem ser colocadas dentro de pochetes ou bolsas. Elas ajudam a localizar objetos perdidos em tempo real diretamente pelo smartphone. Cadeados biométricos também reforçam a segurança de zíperes.

“Com as possibilidades de pagamento via PIX e por aproximação, todo momento de compra se torna oportuno para criminosos agirem. Utilizar essas ferramentas alternativas não só traz mais segurança, como gera mais praticidade”, explica.

Manter o celular com bateria é fundamental para usar aplicativos de transporte e comunicação. Carregadores portáteis compactos garantem a energia necessária ao longo do dia. Modelos com carregamento solar são uma opção para eventos mais longos ao ar livre.

Para quem não abre mão de registrar os momentos, os óculos inteligentes, ou smart glasses, surgem como uma forma discreta de capturar fotos e vídeos. Em grupos grandes ou com crianças, pulseiras de identificação com QR Code podem armazenar informações médicas e contatos de emergência.

Fique atento aos golpes fora dos blocos

Os riscos não se limitam às ruas. A compra de ingressos para desfiles e festas privadas exige cuidado com fraudes em sites não oficiais e com falsos vendedores nas redes sociais. A atenção a alguns detalhes pode evitar dores de cabeça:

Sempre busque os canais oficiais dos eventos para ser direcionado ao ambiente de compra seguro.

Confira os links com atenção, observando se a grafia do site e o domínio estão corretos.

Desconfie de pagamentos para contas de pessoas físicas ou com nome diferente do evento.

Tenha cuidado com preços muito abaixo do mercado, especialmente em revendas nas redes sociais.

Não clique em links de redirecionamento enviados por desconhecidos ou em plataformas não oficiais.

“O carnaval é sinônimo de celebração e descontração, mas a atenção com dados e dispositivos precisa acompanhar a evolução dos hábitos digitais. Com informação e ferramentas adequadas, é possível curtir com mais tranquilidade e menos exposição a prejuízos”, finaliza.

