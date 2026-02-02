Carnaval 2026: credenciamento de ambulantes cresce 12% em BH

Em 2026, 11.528 ambulantes se credenciaram para trabalhar durante o carnaval na capital mineira: eles comercializarão bebidas, adereços corporais e outros itens para os foliões. De acordo com a prefeitura de Belo Horizonte (PBH), esse número é aproximadamente 12% maior que o registrado no ano passado, quando 10.287 pessoas foram cadastradas.

O prazo para retirar a credencial terminou neste sábado (31/1). O documento, que é pessoal e intransferível, dá ao ambulante o direito de circular exclusivamente pelos desfiles de Blocos de Rua, entre 31 de janeiro e 22 de fevereiro, período oficial da folia na capital.

Ao receber a credencial, o profissional se compromete a respeitar as normas descritas no edital, entre as quais a proibição da venda de bebidas para menores de 18 anos, a vedação de comercialização de alimentos, bebidas fracionadas e em recipientes de vidro, e a dispersão ao término dos desfiles dos blocos de rua. O ambulante também não pode trabalhar em eventos privados, ainda que realizados em locais públicos.

Adjailson Severo, presidente da Associação dos Trabalhadores Ambulantes de Belo Horizonte, explica que uma das novidades para o credenciamento neste 2026 foi a exigência de que o trabalhador autônomo resida na capital mineira. "Nos anos anteriores, estavam vindo ambulantes de outros estados, como Rio e São Paulo, e esses trabalhadores tomavam o espaço dos verdadeiros ambulantes de BH", explica.

Além disso, o representante pontua que essa medida também deve tornar o carnaval mais seguro em Belo Horizonte, uma vez que, segundo ele, parte desses vendedores procedentes de outros locais aplicava golpes com máquinas de cartão e, depois, fugia de volta para as cidades de origem. Como consequência da exigência de residência na capital, o número de pessoas que preencheram o cadastro de credenciamento caiu de cerca de 25 mil no ano passado para aproximadamente 14 mil em 2026.

Além disso, Severo pondera que o sistema de cadastramento foi desenvolvido conjuntamente entre a PBH e as associações representativas dos profissionais ambulantes. "Colocamos na mesa, também, o modo como tinha que ser feito o credenciamento", afirma. Ele elogia a mudança na entrega das credenciais, do Colégio Marconi, na Região Centro-Sul, para o Expominas, na Região Oeste. "Foi bem organizado, com banheiro, água, ar-condicionado", avalia.

Perfil do Ambulante do Carnaval de BH

A Belotur, por meio do Observatório do Turismo de Belo Horizonte, realizou, entre 12 e 19 de janeiro, uma pesquisa com 3.326 ambulantes interessados em atuar no Carnaval de Belo Horizonte 2026. O levantamento teve o objetivo de traçar o perfil demográfico e econômico da categoria, além de mapear a intenção de investimento e as expectativas de faturamento para o período da festa.



Para 26% dos entrevistados, esta será a primeira experiência como ambulante. Os participantes informaram ainda que pretendem investir, em média, R$ 2,7 mil, e faturar cerca de R$ 7,5 mil, estimando um lucro de R$ 4,8 mil. Além disso, 17,1% dos entrevistados declararam estar desempregados.

