Carnaval debaixo de chuva? Veja como fica o tempo em fevereiro em MG

O mês do carnaval finalmente chegou e, com ele, os preparativos para uma das festas mais aguardadas do ano. Além de providenciar as fantasias, escolher seus bloquinhos preferidos e chamar os amigos para curtir, um detalhe é muito importante na hora de se planejar para o carnaval: verificar a previsão do tempo.

Em janeiro, Minas Gerais registrou um alto volume de chuvas. Só na capital, o primeiro mês do ano registrou 379,7 mm de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), valor 15% acima da média climatológica do mês, estipulada em 330,9 mm.

Para fevereiro, os mineiros podem esperar um pouco mais de chuva. Ainda no período chuvoso do ano, os meses de fevereiro e março devem contar com um volume considerável de precipitações, embora inferior ao de janeiro. A média climatológica do mês é estimada em 177,7 mm, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Segundo o meteorologista e coordenador do 5° Distrito de Meteorologia do Inmet (5º DISME), Lizandro Gemiacki, a ação de uma área de instabilidade irá provocar um grande volume de chuvas no estado nas próximas duas semanas.

Para o carnaval, esse volume deve ser um pouco menor. Entretanto, a previsão de aumento das temperaturas, deve provocar pancadas de chuva ao por volta do fim da tarde dos dias da festa, as famosas “as chuvas de verão”.

O meteorologista Lizandro Gemiacki também informou que, segundo a previsão feita pelo Inmet, a Região Leste e alguns pontos do Noroeste de Minas devem ter um volume de chuvas levemente acima da média estimada para o mês. Enquanto isso, a Região Norte e o Triângulo Mineiro devem apresentar volumes levemente abaixo da média.



Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até às 6h do dia 31/1:

Barreiro: 409,1 (123,6%)

Centro Sul: 400,4 (121,0%)

Hipercentro: 304,0 (91,9%)

Leste: 361,4 (109,2%)

Nordeste: 376,8 (113,9%)

Noroeste: 395,0 (119,4%)

Norte: 390,8 (118,1%)

Oeste: 483,6 (146,1%)

Pampulha: 393,6 (118,9%)

Venda Nova: 383,8 (116,0%)

Média Climatológica de janeiro: 330,9mm



Acumulado de chuvas (mm) em fevereiro até às 7h do dia 2/2:

Barreiro: 8,6 (4,8%)

Centro Sul: 28,8 (16,2%)

Hipercentro: 7,4 (4,2%)

Leste: 10,6 (6,0%)

Nordeste: 16,8 (9,5%)

Noroeste: 10,0 (5,6%)

Norte: 1,8 (1,0%)

Oeste: 9,4 (5,3%)

Pampulha: 11,4 (6,4%)

Venda Nova: 24,4 (13,7%)

Média Climatológica de fevereiro: 177,7mm



Período chuvoso

Até o momento, durante o período chuvoso 2025-2026, em Minas Gerais, 523 pessoas ficaram desabrigadas e 4 mil desalojadas, em decorrência das chuvas, além de 481 mil pessoas diretamente afetadas, segundo informações da Defesa Civil Estadual. Também foram registrados 4 óbitos devido às chuvas.

A primeira morte registrada em decorrência das chuvas foi a de Luigi de Jesus Aurichio, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O menino de 5 anos teve morte cerebral após um soterramento provocado por um deslizamento de terra, no dia 16 de dezembro de 2025.

As outras três mortes do período chuvoso ocorreram em janeiro no Sul de Minas. No dia 5 de janeiro, Ana Paula de Jesus Oliveira, de 30 anos, morreu após ser atingida por um raio enquanto descia de tirolesa em São Tomé das Letras. Ana Paula residia em Betim e estava na cidade a passeio.

A terceira morte do período aconteceu em Pouso Alegre. No dia 19 de janeiro, João Miguel, de 7 anos, foi arrastado por uma enxurrada durante um temporal. Ainda no fim do mês passado, a Defesa Civil Estadual confirmou mais um óbito, o de Vanoir Adão, de 50 anos, que morreu ao tentar atravessar, de moto, uma enxurrada em Santa Rita de Caldas, no dia 26 de janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Recomendações em caso de chuva

Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.