Assine
overlay
Início Gerais
QUEDA DE ÁRVORE

Árvore cai em cima de caminhão na MGC-120 durante chuva; veja vídeo

Apesar de susto, motorista não se feriu. Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) desbloqueou a rodovia pouco depois do ocorrido

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
31/01/2026 10:33 - atualizado em 31/01/2026 10:35

compartilhe

SIGA
x
Árvore cai em cima de caminhão na MGC-120 durante temporal. Motorista não se feriu
Árvore cai em cima de caminhão na MGC-120 durante temporal. Motorista não se feriu crédito: Redes sociais

Uma árvore de grande porte caiu em cima de um caminhão que transitava na MGC-120, entre Guanhães (MG) e São João Evangelista (MG), na região do Rio Doce, na tarde dessa sexta-feira (30/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Motoristas que passavam pelo local registraram a cena nas redes sociais e informaram que algumas árvores – incluindo eucaliptos – caíram sobre a via. O motorista do caminhão não se feriu, mas a rodovia ficou bloqueada temporariamente.

Segundo informações preliminares, motoristas e moradores da região utilizaram ferramentas na tentativa de retirar as árvores da estrada para desbloquear a passagem, ainda na tarde de ontem (30).

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) chegou ao local logo após o ocorrido e desobstruiu a passagem.

Tópicos relacionados:

combustivel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay