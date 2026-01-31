Árvore cai em cima de caminhão na MGC-120 durante chuva; veja vídeo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma árvore de grande porte caiu em cima de um caminhão que transitava na MGC-120, entre Guanhães (MG) e São João Evangelista (MG), na região do Rio Doce, na tarde dessa sexta-feira (30/1).

Motoristas que passavam pelo local registraram a cena nas redes sociais e informaram que algumas árvores – incluindo eucaliptos – caíram sobre a via. O motorista do caminhão não se feriu, mas a rodovia ficou bloqueada temporariamente.

Segundo informações preliminares, motoristas e moradores da região utilizaram ferramentas na tentativa de retirar as árvores da estrada para desbloquear a passagem, ainda na tarde de ontem (30).

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) chegou ao local logo após o ocorrido e desobstruiu a passagem.

