AMEAÇA À SEGURANÇA

Risco iminente: veículos pesados são restritos na "Ponte Torta", na BR-265

Estrutura sobre o Rio Sapucaí está em estado crítico, o que motivou requerimento de comissão da ALMG e denúncias de moradores; entenda

30/01/2026 22:22 - atualizado em 30/01/2026 22:26

Em setembro do ano passado, imagens do estado crítico da ponte, registradas por moradores, circularam nas redes sociais
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou nesta sexta-feira (30/1) que restringiu a passagem de veículos de carga e ônibus de passageiros na ponte sobre o Rio Sapucaí (Ponte Torta), na BR-265, em Carmo do Rio Claro (MG), no Sul do estado. "A ação é necessária para a realização de avaliações técnicas da estrutura", informou o Dnit. 

A BR-265 é uma via com 916 quilômetros de extensão, que liga Muriaé, na Zona da Mata mineira, a São José do Rio Preto (SP). A estrada tem papel estratégico no transporte de café, batata e hortaliças, produtos que impulsionam a economia regional. Alvo da restrição, a Ponte Torta, localizada no km 516 dessa rodovia, faz a ligação entre as cidades mineiras de Carmo do Rio Claro e Ilicínea. 

Em setembro do ano passado, imagens sobre o estado crítico da ponte, registradas por moradores, circularam nas redes sociais. Em 22 de outubro, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) requereu, em caráter de urgência, a execução de vistorias técnicas e a manutenção da estrutura.

Ponte Torta, localizada no km 516 da BR-265, faz a ligação entre Carmo do Rio Claro e Ilicínea
"A condição atual da 'Ponte Torta' transforma este trecho em um potencial ponto de sinistro, onde qualquer demora na intervenção pode resultar em consequências catastróficas e irreparáveis. Diante do exposto e considerando a responsabilidade constitucional do Dnit pela manutenção da malha viária federal, requeremos, com urgência, a realização imediata de vistorias técnicas detalhadas", diz trecho do texto de justificativa apresentado pela comissão. 

Rotas alternativas

De Ilicínea a Carmo do Rio Claro:
O trajeto alternativo passa pela BR-265 até Boa Esperança, depois pela MG-369 sentido Campos Gerais. De lá, o percurso continua pela MG-369 até Alfenas, pela MG-491 até Areado e, por fim, pela MG-184 até o acesso a Carmo do Rio Claro.

De Carmo do Rio Claro a Ilicínea:
O caminho inverso começa pela MG-184 em direção a Areado, seguindo pela MG-491 até Alfenas. Em seguida, o trajeto segue pela MG-369 rumo a Campos Gerais, depois pela BR-265 até Boa Esperança e, finalmente, retorna a Ilicínea.

