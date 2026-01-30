Empresa aérea divulga perfil do folião que voa para BH durante o Carnaval

A empresa Azul reuniu informações de clientes que viajarão neste período de Carnaval e observou que o perfil de quem procura por Belo Horizonte como destino é majoritariamente masculino. O levantamento apontou que 61% são homens, enquanto as mulheres representam 39%.

O estudo identificou também o perfil etário dentre os turistas que irão visitar a capital mineira. As idades entre 35 e 44 anos concentram a maioria dos visitantes da cidade, com 30%; clientes entre 25 e 34 representam 27%; os viajantes entre 45 e 54 apresentam 15%, mesmo percentual das pessoas com 55 anos ou mais; os menores de 18 anos, com 7%; e os jovens entre 18 e 24 anos com 6% fecham a lista.

Foi feito também o levantamento dos aeroportos de partidas dos clientes com destino a BH para o Carnaval. O aeroporto de Congonhas-SP ficou em primeiro, seguido de Viracopos-SP, Salvador-BA, Brasília-DF e Recife-PE, respectivamente.

A parte da tarde será o período do dia em que os clientes mais voarão com a Azul, com 33% dos voos marcados para essa faixa de horário. A manhã representa 31%, seguido pela noite, com 24%, e madrugada com 12%.

Em relação ao tipo de viagem, 63% dos clientes optaram por garantir passagens de ida e volta, enquanto 32% escolheram comprar um trecho no período do Carnaval. As viagens com a opção de Multitrecho, que permite dois ou mais destinos em uma única viagem, representam 5% do total de passagens emitidas para Belo Horizonte no período.

A empresa avaliou que as pessoas que irão visitar BH são de um perfil mais voltado para aqueles que planejam as viagens com antecedência, e o aeroporto de Confins é a principal porta de entrada dos turistas que querem aproveitar o Carnaval mineiro.

Turismo no Carnaval

Em pesquisa feita pela Departamento de Turismo da Fecomércio MG revelou que 91,4% dos turistas entrevistados pretendem passar o carnaval em Belo Horizonte. A PBH espera um público de 6 milhões de foliões nos dias de festa.

O levantamento contou com 510 pessoas entre os dias 6 e 18 de janeiro deste ano. Entre os entrevistados, 75,9% residem na capital ou na Região Metropolitana, enquanto 14,7% são de outros estados. Parte dos foliões (41,3%) terão gastos mais elevados, acima de R$ 400.

Oito em cada 10 turistas pretendem passar até uma semana na capital mineira. A principal escolha para hospedagem são os hotéis (36,6%), seguido pelo Airbnb (19,8%) e a casa de parentes (19,8%). Mais de 80% estão visitando Belo Horizonte pela primeira vez.

(Com informações de Izabella Caixeta)

