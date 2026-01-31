Chuva vai continuar neste sábado em BH? Confira a previsão do tempo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva faz parte do cenário de Belo Horizonte em janeiro, mês cuja média climatológica é alta. No entanto, mesmo com a previsão meteorológica, BH fecha o mês com chuva acima da média em nove das dez regionais. Segundo a Defesa Civil municipal, o último dia do mês pode ter mais precipitações neste sábado (31/1), elevando ainda mais o acumulado total.

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a encoberto com chuvas a qualquer hora, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais e possíveis raios isolados, principalmente a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 17,5°C, às 7h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 13,9°C. A máxima pode chegar a 23°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.

Mínimas registradas por regional em 30/1

Centro Sul: 19,3 °C, às 5h

Oeste: 17,5 °C, com sensação térmica de 13,9 °C, às 7h

Pampulha: 19 °C, às 7h

Chuva em janeiro

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Em apenas cinco dias, a capital registrou chuva intensa e constante, sendo que a maioria das regiões registraram mais de 100mm no período. As regionais Nordeste, Oeste e Pampulha foram as que contabilizaram mais volume de chuva, somando mais da metade do total esperado para o mês em menos de uma semana.

Com exceção da regional Hipercentro, que registrou 304mm até a manhã deste sábado, todas as outras regiões superaram a média de chuva esperada de janeiro. A Região Barreiro lidera o ranking, somando 409,1mm, o que representa 123,6% do estimado.

Acumulado de chuvas em janeiro até 6h de 31/1

Barreiro: 409,1 (123,6%)

Centro-Sul: 400,4 (121,0%)

Hipercentro: 304,0 (91,9%)

Leste: 361,4 (109,2%)

Nordeste: 376,8 (113,9%)

Noroeste: 395,0 (119,4%)

Norte: 390,8 (118,1%)

Oeste: 483,6 (146,1%)

Pampulha: 393,6 (118,9%)

Venda Nova: 383,8 (116,0%)

Temporal de quinta-feira

Entre às 17h e 19h30 de ontem, BH registrou um volume de chuva considerável. A Região Pampulha liderou o ranking e registrou 51,6mm, o que representa 15,6% do esperado para o mês. Na mesma região, os ventos chegaram a 41,4 km/h entre 18h e 19h.

Já a Região Centro-Sul, que contabilizou inúmeros estragos, somou 47,2mm no período, o que representa 14,3% do total esperado para o mês. Nessa região, a velocidade dos ventos chegou a 41,7km/h entre 17h e 19h.

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de meteorologia da companhia na capital registrou mais de 300 descargas atmosféricas ontem. A maioria concentrada durante o temporal, entre o final da tarde e o decorrer da noite. A Cemig também constatou que a velocidade dos ventos superou os 87km/h.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a atuação do ciclone extratropical no Sudeste brasileiro deixará áreas de baixa pressão em todo o estado de Minas Gerais neste final de semana. A condição climática pode favorecer chuva contínua ou pancadas de chuva com rajadas de vento e trovoadas.

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O órgão nacional também emitiu um alerta de chuva intensa para todos os municípios do estado, válido até o final do dia, prevendo chuva de até 50mm por dia, com ventos de até 60 km/h.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

