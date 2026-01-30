BH teve ventos de quase 90 km/h durante temporal nessa quinta-feira (29/1)

A velocidade dos ventos superou os 87 km/h, durante o temporal em Belo Horizonte nessa quinta-feira (29/1), segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A tempestade causou estragos em diversas regiões da capital, com quedas de árvores, fechamento de vias e queda de granizo em alguns bairros.

Embora a Cemig tenha registrado ventos de até 87 km/h durante a chuva de ontem, os registros da Defesa Civil de Belo Horizonte indicam rajadas de vento menos intensas. Veja as regiões que registraram as maiores ventanias, segundo os sensores do órgão municipal:

Centro-Sul: 41,7 km/h entre 17 e 19 horas;

Oeste: 52,2 km/h entre 17 e 19 horas;

Pampulha: 41,4 km/h entre 18 e 19 horas.

Além dos ventos intensos, a Cemig registrou também mais de 300 raios em BH na quinta-feira (29/1). A maioria dessas descargas atmosféricas foi concentrada durante a tempestade, que atingiu a capital entre o final da tarde e o início da noite.

Segundo a Cemig, apesar da intensidade do vento e da quantidade de raios, não houve interrupção do fornecimento de energia para grandes blocos de clientes por causa da chuva, apenas ocorrências pontuais. A Cemig informou também que essas ocorrências estão sendo atendidas e tem previsão de restabelecimento ao longo desta sexta-feira (30/1).

Ainda segundo a companhia, os bairros mais afetados pela chuva na última quinta-feira (29/1) foram Milionários, na região do Barreiro e Buritis, e Estoril, na regional Oeste.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, ainda há previsão de chuvas para esta sexta-feira (30/1), com precipitações que devem ficar entre 40 mm e 60 mm. Há possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de sábado (31/1).

O céu permanece nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde. A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.

Acumulado de chuvas (mm), nas últimas 12h até às 5h20 do dia 30/1:

Barreiro: 45,4 (13,7%)

Centro Sul: 19,6 (5,9%)

Hipercentro: 31 (9,4%)

Leste: 19 (5,7%)

Nordeste: 31 (9,4%)

Noroeste: 52,6 (15,9%)

Norte:45,6 (13,8%)

Oeste: 53,4 (16,1%)

Pampulha: 64,6 (19,5%)

Venda Nova: 50,2 (15,2%)



Acumulado de chuvas (mm) em Janeiro até 5h30 do dia 30/1:

Barreiro:397,3 (120,1%)

Centro Sul: 389,6 (117,7%)

Hipercentro: 295,4 (89,3%)

Leste: 338,2 (102,2%)

Nordeste: 363,2 (109,8%)

Noroeste: 386,2 (116,7%)

Norte: 361,2 (109,2%)

Oeste: 472,2 (142,7%)

Pampulha: 369,6 (111,7%)

Venda Nova: 359,4 (108,6%)

Média Climatológica JANEIRO 330,9mm



Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado deixou cinco regiões sob risco geológico. O aviso é válido para as regionais Pampulha, Centro-Sul, Oeste, Noroeste e Venda Nova, até a próxima terça-feira (3/2).

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

