CONSEQUÊNCIAS DO TEMPORAL

Chuva em BH: árvore e poste caem sobre carro e caminhão na BR-040

Ninguém ficou ferido; três pessoas foram resgatadas pelos bombeiros

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/01/2026 09:09

Apesar do impacto em ambos os veículos, ninguém ficou ferido no incidente dessa quinta-feira (29/1), na capital mineira
Apesar do impacto em ambos os veículos, ninguém ficou ferido no incidente dessa quinta-feira (29/1), na capital mineira

Uma árvore e um poste caíram sobre um carro e um caminhão nessa quinta-feira (29/1), às margens da BR-040, em Belo Horizonte (MG), em consequência do forte temporal que atingiu a cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu na Rua Menotti Mucelli, no Bairro Camargos, Região Oeste da capital mineira.

Os motoristas estavam dentro dos veículos no momento da queda. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para desligar a rede elétrica, devido ao risco de choque.

Por volta das 20h, depois do desligamento da energia, os bombeiros retiraram as três pessoas que estavam nos veículos, duas no caminhão e uma no carro. Em seguida, a equipe iniciou o corte e a remoção da árvore. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Os grandes volumes de chuva registrados entre a tarde e a noite de quinta-feira levaram a Defesa Civil de Belo Horizonte a emitir um alerta de risco geológico moderado para as regionais Pampulha, Centro-Sul e Oeste. O aviso segue válido até a próxima terça-feira (3/2).

Velocidade dos ventos

A Cemig informou que, durante o temporal, a velocidade dos ventos chegou a superar os 87 km/h em determinados pontos. Os registros da Defesa Civil de Belo Horizonte, no entanto, indicam rajadas de vento menos intensas. Veja as regiões que registraram as maiores ventanias, segundo os sensores do órgão municipal:

  • Centro-Sul: 41,7 km/h entre 17 e 19 horas
  • Oeste: 52,2 km/h entre 17 e 19 horas
  • Pampulha: 41,4 km/h entre 18 e 19 horas

bh br-040 chuva temporal

