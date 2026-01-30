Assine
PREVISÃO DO TEMPO

Mais temporal em BH? Veja a previsão do tempo desta sexta (30/1)

Temporal de quinta-feira (29/1) teve raios e rajadas de vento e causou inúmeros estragos na capital mineira. Veja a previsão completa e como se proteger

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
30/01/2026 08:20

Imagem meramente ilustrativa. Chuva forte pode atingir Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (21/1), de acordo com a Defesa Civil municipal
Chuva de quinta-feira (29/1) alagou e interditou ruas, além de causar queda de árvores em BH crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG -03/01/2026

Depois de alguns dias de trégua, um temporal atingiu Belo Horizonte na tarde de ontem e a previsão indica novas chuvas nesta sexta-feira (30/1). Segundo a Defesa Civil municipal, o dia terá chuva forte com acumulado significativo.

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a encoberto com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora e possibilidade de raios isolados, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 16,6°C, na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul. A máxima pode chegar a 24°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70%, à tarde.

Mínimas registradas por regional em 30/1

  • Barreiro: 17,8 °C

  • Centro Sul: 16,6 °C

  • Oeste: 17,1 °C, com sensação térmica de 13,1 °C, às 3h.

  • Pampulha: 17,7 °C com sensação térmica de 19,8 °C, às 2h.

  • Venda Nova: 17,9 °C

Chuva em janeiro

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Em apenas cinco dias, a capital registrou chuva intensa e constante, sendo que a maioria das regiões registraram mais de 100mm no período. As regionais Nordeste, Oeste e Pampulha foram as que contabilizaram mais volume de chuva, somando mais da metade do total esperado para o mês em menos de uma semana.

Temporal de quinta-feira

Entre às 17h e 19h30 de ontem, BH registrou um volume de chuva considerável. A Região Pampulha liderou o ranking e registrou 51,6mm, o que representa 15,6% do esperado para o mês. Na mesma região, os ventos chegaram a 41,4 km/h entre 18h e 19h.

Já a Região Centro-Sul, que contabilizou inúmeros estragos, somou 47,2mm no período, o que representa 14,3% do total esperado para o mês. Nessa região, a velocidade dos ventos chegou a 41,7 km/h entre 17h e 19h.

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de meteorologia da companhia na capital registrou mais de 300 descargas atmosféricas ontem. A maioria concentrada durante o temporal, entre o final da tarde e o decorrer da noite. A Cemig também constatou que a velocidade dos ventos superou os 87 km/h.

Acumulado de chuvas (mm) entre 17h e 19h30 do dia 29/1

  • Barreiro: 39,4 mm (11,9%)
  • Centro-Sul: 47,2 mm (14,3%)
  • Hipercentro: 27,2 mm (8,2%)
  • Leste: 15,2 mm (4,6%)
  • Nordeste: 28,2 mm (8,5%)
  • Noroeste: 45,8 mm (13,8%)
  • Norte: 45,0 mm (13,6%)
  • Oeste: 44,2 mm (13,4%)
  • Pampulha: 51,6 mm (15,6%)
  • Venda Nova: 45,5 mm (13,8%)

Maiores rajadas de vento por regional

  • Centro-Sul: 41,7 km/h entre 17 e 19 horas;
  • Oeste: 52,2 km/h entre 17 e 19 horas;
  • Pampulha: 41,4 km/h entre 18 e 19 horas.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o cenário de instabilidade também marca o restante de Minas Gerais. O instituto explica que a condição climática é causada por uma área de baixa pressão formada no litoral paulista.

A instabilidade no centro-sul e oeste do estado é intensificada nesta sexta. Nas demais regiões, o dia terá típicas pancadas de chuva de verão, que devem ocorrer principalmente à tarde.

A partir de sábado, todo o estado tende a ficar nublado com chuva a qualquer hora. Segundo o Inmet, a situação deve persistir até terça-feira (dia 3/2).

Conforme a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e
trovoadas.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

