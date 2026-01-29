Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO

BH tem três regiões sob alerta de risco geológico após temporal

Grandes volumes de chuva registrados entre a tarde e a noite desta quinta-feira (29/1), associados à possibilidade de novas precipitações, motivaram o alerta

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/01/2026 22:23

compartilhe

SIGA
x
Chuvas causaram encharcamento do solo, que, em alguns casos, pode ceder e comprometer estruturas de imóveis
Chuvas causaram encharcamento do solo, que, em alguns casos, pode ceder e comprometer estruturas de imóveis crédito: Freepik

Os grandes volumes de chuvas registrados em Belo Horizonte entre a tarde e a noite desta quinta-feira (29/1), associados à possibilidade de novas precipitações, levaram a Defesa Civil do município a emitir um alerta de risco geológico moderado. O aviso é válido para as regionais Pampulha, Centro-Sul e Oeste, até a próxima terça-feira (3/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Recomenda-se atenção ao grau de saturação do solo, aos sinais estruturais e aos cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. De acordo com a Defesa Civil, ainda pode voltar a chover forte em BH. A previsão do órgão é de precipitações com volume entre 20 mm e 40 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento, até as 8h desta sexta-feira (30/1).

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sinais de deslizamento

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Caso o morador observe alguns destes sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193) deve ser acionado.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay