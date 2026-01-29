BH tem três regiões sob alerta de risco geológico após temporal
Grandes volumes de chuva registrados entre a tarde e a noite desta quinta-feira (29/1), associados à possibilidade de novas precipitações, motivaram o alerta
compartilheSIGA
Os grandes volumes de chuvas registrados em Belo Horizonte entre a tarde e a noite desta quinta-feira (29/1), associados à possibilidade de novas precipitações, levaram a Defesa Civil do município a emitir um alerta de risco geológico moderado. O aviso é válido para as regionais Pampulha, Centro-Sul e Oeste, até a próxima terça-feira (3/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Após temporal, BH registra quedas no fornecimento de energia
- Temporal desta quinta-feira (29/1) assusta moradores de BH: veja registros
- Chuvas alteram plano de obras do metrô e fechamento de estações; confira
Recomenda-se atenção ao grau de saturação do solo, aos sinais estruturais e aos cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. De acordo com a Defesa Civil, ainda pode voltar a chover forte em BH. A previsão do órgão é de precipitações com volume entre 20 mm e 40 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento, até as 8h desta sexta-feira (30/1).
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Sinais de deslizamento
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Caso o morador observe alguns destes sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193) deve ser acionado.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.