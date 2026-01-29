BH tem três regiões sob alerta de risco geológico após temporal

Os grandes volumes de chuvas registrados em Belo Horizonte entre a tarde e a noite desta quinta-feira (29/1), associados à possibilidade de novas precipitações, levaram a Defesa Civil do município a emitir um alerta de risco geológico moderado. O aviso é válido para as regionais Pampulha, Centro-Sul e Oeste, até a próxima terça-feira (3/2).

Recomenda-se atenção ao grau de saturação do solo, aos sinais estruturais e aos cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. De acordo com a Defesa Civil, ainda pode voltar a chover forte em BH. A previsão do órgão é de precipitações com volume entre 20 mm e 40 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento, até as 8h desta sexta-feira (30/1).

Sinais de deslizamento



Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Caso o morador observe alguns destes sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193) deve ser acionado.

Recomendações