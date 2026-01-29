Assine
CHUVA E VENTO

Após temporal, BH registra quedas no fornecimento de energia

Segundo a Cemig, não há registros de grandes blocos de moradores sem eletricidade, e o fornecimento já está sendo reestabelecido

Repórter
29/01/2026 21:52

Ventos derrubaram árvores, uma delas na Avenida do Contorno, na altura do Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH: o tronco chegou a obstruir a via, mas já foi retirado crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

A tempestade que atingiu Belo Horizonte entre a tarde e a noite desta quinta-feira (29/1) provocou interrupções no fornecimento de energia devido a quedas de árvores, quebras de postes, curtos-circuitos e rompimentos de cabos. De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), os bairros mais afetados foram o Milionários, no Barreiro, e o Buritis e o Estoril, ambos na Região Oeste.

A chuva veio acompanhada de fortes rajadas de vento e da queda de raios, que lançaram objetos sobre a rede elétrica, como partes de telhados e galhos. A área de meteorologia da Cemig informou ter registrado cerca de 300 descargas atmosféricas durante o temporal.

Apesar da intensidade da chuva, a Cemig informou que o sistema elétrico da capital mineira não sofreu impactos generalizados, de modo que não houve registro de grandes áreas sem energia elétrica. As interrupções no fornecimento ocorreram de maneira mais pontual.

Leia Mais

Segundo a empresa, equipes atuarão de forma ininterrupta ao longo da noite para restabelecer o fornecimento de energia. A previsão é de que a normalização ocorra ainda nesta quinta-feira, embora alguns casos de maior complexidade possam ser concluídos durante a madrugada de sexta-feira (30/1).

Velocidade dos ventos

A Cemig informou que, durante o temporal, a velocidade dos ventos chegou a superar os 87 km/h em determinados pontos. Os registros da Defesa Civil de Belo Horizonte, no entanto, indicam rajadas de vento menos intensas. Veja as regiões que registraram as maiores ventanias, segundo os sensores do órgão municipal:

  • Centro-Sul: 41,7 km/h entre 17 e 19 horas;
  • Oeste: 52,2 km/h entre 17 e 19 horas;
  • Pampulha: 41,4 km/h entre 18 e 19 horas.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte energia poste queda temporal

