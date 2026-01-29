Após temporal, BH registra quedas no fornecimento de energia
Segundo a Cemig, não há registros de grandes blocos de moradores sem eletricidade, e o fornecimento já está sendo reestabelecido
compartilheSIGA
A tempestade que atingiu Belo Horizonte entre a tarde e a noite desta quinta-feira (29/1) provocou interrupções no fornecimento de energia devido a quedas de árvores, quebras de postes, curtos-circuitos e rompimentos de cabos. De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), os bairros mais afetados foram o Milionários, no Barreiro, e o Buritis e o Estoril, ambos na Região Oeste.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A chuva veio acompanhada de fortes rajadas de vento e da queda de raios, que lançaram objetos sobre a rede elétrica, como partes de telhados e galhos. A área de meteorologia da Cemig informou ter registrado cerca de 300 descargas atmosféricas durante o temporal.
- Temporal em BH: veja o volume acumulado em todas as regionais
- BH está sob alerta de chuva com raios e ventos nesta quinta-feira (29/1)
- Chuvas alteram plano de obras do metrô e fechamento de estações; confira
Apesar da intensidade da chuva, a Cemig informou que o sistema elétrico da capital mineira não sofreu impactos generalizados, de modo que não houve registro de grandes áreas sem energia elétrica. As interrupções no fornecimento ocorreram de maneira mais pontual.
Leia Mais
Segundo a empresa, equipes atuarão de forma ininterrupta ao longo da noite para restabelecer o fornecimento de energia. A previsão é de que a normalização ocorra ainda nesta quinta-feira, embora alguns casos de maior complexidade possam ser concluídos durante a madrugada de sexta-feira (30/1).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Velocidade dos ventos
A Cemig informou que, durante o temporal, a velocidade dos ventos chegou a superar os 87 km/h em determinados pontos. Os registros da Defesa Civil de Belo Horizonte, no entanto, indicam rajadas de vento menos intensas. Veja as regiões que registraram as maiores ventanias, segundo os sensores do órgão municipal:
- Centro-Sul: 41,7 km/h entre 17 e 19 horas;
- Oeste: 52,2 km/h entre 17 e 19 horas;
- Pampulha: 41,4 km/h entre 18 e 19 horas.