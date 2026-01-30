Temporal em BH: árvore de grande porte cai perto do Shopping Pátio Savassi
Corpo de Bombeiros registrou 17 ocorrências de queda de árvores em 24 horas devido ao temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde e noite desta quinta (29/1)
Uma árvore de grande porte caiu em frente ao Shopping Pátio Savassi nessa quinta-feira (29/1), na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), em decorrência do forte temporal que atingiu a capital mineira.
A queda ocorreu no sentido bairro, nas proximidades do cruzamento com a Avenida do Contorno. Não há informações sobre feridos e a pista está interditada, com sinalizações no local. Em um período de duas horas e meia, entre as 17h e as 19h30 de ontem, a maioria das regionais da capital mineira registrou grandes volumes acumulados de chuva.
Na Pampulha, a mais chuvosa da capital mineira, o índice pluviométrico foi de 51,6 mm, o que representa 15,6% do total esperado para o mês de janeiro.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, nas últimas 24 horas foram registrados 17 chamados para quedas de árvores em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Desse total:
- 6 ocorrências envolveram árvores caídas sobre veículos
- 11 ocorrências foram de árvores sobre vias públicas
Além disso, a corporação informou que também atendeu quatro ocorrências de alagamento no mesmo período, em meio às fortes chuvas que atingiram a capital mineira e cidades vizinhas.