Temporal em BH: árvore de grande porte cai perto do Shopping Pátio Savassi

Uma árvore de grande porte caiu em frente ao Shopping Pátio Savassi nessa quinta-feira (29/1), na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), em decorrência do forte temporal que atingiu a capital mineira.

A queda ocorreu no sentido bairro, nas proximidades do cruzamento com a Avenida do Contorno. Não há informações sobre feridos e a pista está interditada, com sinalizações no local. Em um período de duas horas e meia, entre as 17h e as 19h30 de ontem, a maioria das regionais da capital mineira registrou grandes volumes acumulados de chuva.

Na Pampulha, a mais chuvosa da capital mineira, o índice pluviométrico foi de 51,6 mm, o que representa 15,6% do total esperado para o mês de janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, nas últimas 24 horas foram registrados 17 chamados para quedas de árvores em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Desse total:

6 ocorrências envolveram árvores caídas sobre veículos

11 ocorrências foram de árvores sobre vias públicas

Além disso, a corporação informou que também atendeu quatro ocorrências de alagamento no mesmo período, em meio às fortes chuvas que atingiram a capital mineira e cidades vizinhas.