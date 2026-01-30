BH registrou mais de 300 raios durante temporal nessa quinta-feira (29/1)
De acordo com a Cemig, mais de 300 descargas atmosféricas foram registradas em Belo Horizonte; ventos chegaram a 87km/h
Mais de 300 descargas atmosféricas foram registradas em Belo Horizonte nessa quinta-feira (29/1), segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A maioria delas, concentrada durante a tempestade, atingiu a capital entre o final da tarde e o início da noite.
A velocidade dos ventos superou os 87km/h, durante o temporal. No entanto, segundo a Cemig, apesar da intensidade do vento e da quantidade de raios, não houve interrupção do fornecimento de energia para grandes blocos de clientes por causa da chuva, apenas ocorrências pontuais. A Cemig informou também que essas ocorrências estão sendo atendidas e têm previsão de restabelecimento ao longo do dia.
Ainda segundo a companhia, os bairros mais afetados pela chuva na última quinta-feira (29/1) foram Milionários, na região do Barreiro, Buritis e Estoril, na Regional Oeste.
De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, ainda há previsão de chuvas para esta sexta-feira (30/1), com precipitações que devem ficar entre 40mm e 60mm. Há possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até as 8h de sábado (31/1).
O céu permanece nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde. A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.
Acumulado de chuvas (mm), nas últimas 12h até às 5h20 do dia 30/1:
Barreiro: 45,4 (13,7%)
Centro Sul: 19,6 (5,9%)
Hipercentro: 31 (9,4%)
Leste: 19 (5,7%)
Nordeste: 31 (9,4%)
Noroeste: 52,6 (15,9%)
Norte:45,6 (13,8%)
Oeste: 53,4 (16,1%)
Pampulha: 64,6 (19,5%)
Venda Nova: 50,2 (15,2%)
Acumulado de chuvas (mm) em Janeiro até 5h30 do dia 30/1:
Barreiro:397,3 (120,1%)
Centro Sul: 389,6 (117,7%)
Hipercentro: 295,4 (89,3%)
Leste: 338,2 (102,2%)
Nordeste: 363,2 (109,8%)
Noroeste: 386,2 (116,7%)
Norte: 361,2 (109,2%)
Oeste: 472,2 (142,7%)
Pampulha: 369,6 (111,7%)
Venda Nova: 359,4 (108,6%)
Média Climatológica: Janeiro - 330,9mm
Risco geológico
O acumulado de chuvas registrado deixou cinco regiões sob risco geológico. O aviso é válido para as regionais Pampulha, Centro-Sul, Oeste, Noroeste e Venda Nova, até a próxima terça-feira (3/2).
A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.