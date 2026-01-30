BH registrou mais de 300 raios durante temporal nessa quinta-feira (29/1)

Mais de 300 descargas atmosféricas foram registradas em Belo Horizonte nessa quinta-feira (29/1), segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A maioria delas, concentrada durante a tempestade, atingiu a capital entre o final da tarde e o início da noite.

A velocidade dos ventos superou os 87km/h, durante o temporal. No entanto, segundo a Cemig, apesar da intensidade do vento e da quantidade de raios, não houve interrupção do fornecimento de energia para grandes blocos de clientes por causa da chuva, apenas ocorrências pontuais. A Cemig informou também que essas ocorrências estão sendo atendidas e têm previsão de restabelecimento ao longo do dia.

Ainda segundo a companhia, os bairros mais afetados pela chuva na última quinta-feira (29/1) foram Milionários, na região do Barreiro, Buritis e Estoril, na Regional Oeste.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, ainda há previsão de chuvas para esta sexta-feira (30/1), com precipitações que devem ficar entre 40mm e 60mm. Há possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até as 8h de sábado (31/1).

O céu permanece nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde. A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.



Acumulado de chuvas (mm), nas últimas 12h até às 5h20 do dia 30/1:

Barreiro: 45,4 (13,7%)

Centro Sul: 19,6 (5,9%)

Hipercentro: 31 (9,4%)

Leste: 19 (5,7%)

Nordeste: 31 (9,4%)

Noroeste: 52,6 (15,9%)

Norte:45,6 (13,8%)

Oeste: 53,4 (16,1%)

Pampulha: 64,6 (19,5%)

Venda Nova: 50,2 (15,2%)



Acumulado de chuvas (mm) em Janeiro até 5h30 do dia 30/1:

Barreiro:397,3 (120,1%)

Centro Sul: 389,6 (117,7%)

Hipercentro: 295,4 (89,3%)

Leste: 338,2 (102,2%)

Nordeste: 363,2 (109,8%)

Noroeste: 386,2 (116,7%)

Norte: 361,2 (109,2%)

Oeste: 472,2 (142,7%)

Pampulha: 369,6 (111,7%)

Venda Nova: 359,4 (108,6%)

Média Climatológica: Janeiro - 330,9mm



Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado deixou cinco regiões sob risco geológico. O aviso é válido para as regionais Pampulha, Centro-Sul, Oeste, Noroeste e Venda Nova, até a próxima terça-feira (3/2).

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.