ATENÇÃO, MORADORES!

BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento; saiba o que fazer

A chuva continua em Belo Horizonte nesta sexta-feira (30/1), com risco de pancadas fortes, raios e ventos de até 80 km/h em várias regiões da cidade

30/01/2026 09:39 - atualizado em 30/01/2026 10:54

Imagem meramente ilustrativa. Regiões de Belo Horizonte registraram chuva extremamente forte nesta quinta-feira (29/1)
De acordo com a Defesa Civil, há probabilidade de chuvas com até 50 milímetros de volume e raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 29/1/2026

Depois do temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde de ontem (29/1), deixando inúmeros estragos em diversas regiões da capital, a cidade permanece sob alerta para novas chuvas nesta sexta-feira (30/1) até a manhã de sábado (31/1).

Entre 17h e 19h30 de quinta-feira, a Região Pampulha registrou 51,6 mm de chuva, equivalente a 15,6% da média esperada para o mês, com ventos de até 41,4 km/h. A Região Centro-Sul, que contabilizou diversos danos, somou 47,2 mm de chuva, 14,3% do total mensal, e ventos de até 41,7 km/h.

De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 40 e 60 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de sábado. O céu permanece nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde.

A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.

Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado deixou cinco regiões sob risco geológico. O aviso é válido para as regionais Pampulha, Centro-Sul, Oeste, Noroeste e Venda Nova, até a próxima terça-feira (3/2).

A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo, a sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trinca nas paredes.

  • Água empoçando no quintal.

  • Portas e janelas emperrando.

  • Rachaduras no solo.

  • Água minando da base do barranco.

  • Inclinação de postes ou árvores.

  • Muros e paredes estufados.

  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

  • Coloque calha no telhado da sua casa.

  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.

  • Não despeje esgoto nos barrancos.

  • Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.

