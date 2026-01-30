BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento; saiba o que fazer
A chuva continua em Belo Horizonte nesta sexta-feira (30/1), com risco de pancadas fortes, raios e ventos de até 80 km/h em várias regiões da cidade
Depois do temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde de ontem (29/1), deixando inúmeros estragos em diversas regiões da capital, a cidade permanece sob alerta para novas chuvas nesta sexta-feira (30/1) até a manhã de sábado (31/1).
Entre 17h e 19h30 de quinta-feira, a Região Pampulha registrou 51,6 mm de chuva, equivalente a 15,6% da média esperada para o mês, com ventos de até 41,4 km/h. A Região Centro-Sul, que contabilizou diversos danos, somou 47,2 mm de chuva, 14,3% do total mensal, e ventos de até 41,7 km/h.
De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 40 e 60 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de sábado. O céu permanece nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde.
A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.
Risco geológico
O acumulado de chuvas registrado deixou cinco regiões sob risco geológico. O aviso é válido para as regionais Pampulha, Centro-Sul, Oeste, Noroeste e Venda Nova, até a próxima terça-feira (3/2).
A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo, a sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
-
Trinca nas paredes.
-
Água empoçando no quintal.
-
Portas e janelas emperrando.
-
Rachaduras no solo.
-
Água minando da base do barranco.
-
Inclinação de postes ou árvores.
-
Muros e paredes estufados.
-
Estalos.
Recomendações
-
Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
-
Coloque calha no telhado da sua casa.
-
Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
-
Não jogue lixo ou entulho na encosta.
-
Não despeje esgoto nos barrancos.
-
Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.