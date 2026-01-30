BH: 5 regionais estão sob alerta de deslizamento nesta sexta; saiba quais

Cinco regionais de Belo Horizonte estão sob alerta moderado de risco de deslizamentos nesta sexta-feira (30/1), devido à chuva acumulada, segundo informações da Defesa Civil Municipal. As regiões sob alerta são Venda Nova, Pampulha, Noroeste, Oeste e Centro-Sul.

O alerta se deve ao temporal ocorrido na tarde dessa quinta-feira (29/1) na capital mineira. Entre 17h e 19h30 de quinta, a Regional Pampulha registrou 51,6 mm de chuva, equivalente a 15,6% da média esperada para o mês, com ventos de até 41,4 km/h. A Região Centro-Sul somou 47,2 mm de chuva, 14,3% do total mensal, e ventos de até 41,7 km/h.

Segundo a Defesa Civil, os belo-horizontinos podem esperar mais chuva nesta sexta-feira (30/1). A previsão é de chuvas entre 40 e 60 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de sábado (31/1).



Acumulado de chuvas (mm), nas últimas 12h até às 5h20 do dia 30/1:

Barreiro: 45,4 (13,7%)

Centro Sul: 19,6 (5,9%)

Hipercentro: 31 (9,4%)

Leste: 19 (5,7%)

Nordeste: 31 (9,4%)

Noroeste: 52,6 (15,9%)

Norte:45,6 (13,8%)

Oeste: 53,4 (16,1%)

Pampulha: 64,6 (19,5%)

Venda Nova: 50,2 (15,2%)



Acumulado de chuvas (mm) em Janeiro até 5h30 do dia 30/1:

Barreiro:397,3 (120,1%)

Centro Sul: 389,6 (117,7%)

Hipercentro: 295,4 (89,3%)

Leste: 338,2 (102,2%)

Nordeste: 363,2 (109,8%)

Noroeste: 386,2 (116,7%)

Norte: 361,2 (109,2%)

Oeste: 472,2 (142,7%)

Pampulha: 369,6 (111,7%)

Venda Nova: 359,4 (108,6%)

Média Climatológica JANEIRO 330,9mm

Sinais de deslizamento

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Caso o morador observe alguns destes sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193) deve ser acionado.

Recomendações