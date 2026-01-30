BH: 5 regionais estão sob alerta de deslizamento nesta sexta; saiba quais
Volume de chuvas na tarde dessa quinta-feira (29/1) deixa capital em alerta para deslizamentos; veja recomendações da Defesa Civil
Cinco regionais de Belo Horizonte estão sob alerta moderado de risco de deslizamentos nesta sexta-feira (30/1), devido à chuva acumulada, segundo informações da Defesa Civil Municipal. As regiões sob alerta são Venda Nova, Pampulha, Noroeste, Oeste e Centro-Sul.
O alerta se deve ao temporal ocorrido na tarde dessa quinta-feira (29/1) na capital mineira. Entre 17h e 19h30 de quinta, a Regional Pampulha registrou 51,6 mm de chuva, equivalente a 15,6% da média esperada para o mês, com ventos de até 41,4 km/h. A Região Centro-Sul somou 47,2 mm de chuva, 14,3% do total mensal, e ventos de até 41,7 km/h.
Segundo a Defesa Civil, os belo-horizontinos podem esperar mais chuva nesta sexta-feira (30/1). A previsão é de chuvas entre 40 e 60 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de sábado (31/1).
Acumulado de chuvas (mm), nas últimas 12h até às 5h20 do dia 30/1:
Barreiro: 45,4 (13,7%)
Centro Sul: 19,6 (5,9%)
Hipercentro: 31 (9,4%)
Leste: 19 (5,7%)
Nordeste: 31 (9,4%)
Noroeste: 52,6 (15,9%)
Norte:45,6 (13,8%)
Oeste: 53,4 (16,1%)
Pampulha: 64,6 (19,5%)
Venda Nova: 50,2 (15,2%)
Acumulado de chuvas (mm) em Janeiro até 5h30 do dia 30/1:
Barreiro:397,3 (120,1%)
Centro Sul: 389,6 (117,7%)
Hipercentro: 295,4 (89,3%)
Leste: 338,2 (102,2%)
Nordeste: 363,2 (109,8%)
Noroeste: 386,2 (116,7%)
Norte: 361,2 (109,2%)
Oeste: 472,2 (142,7%)
Pampulha: 369,6 (111,7%)
Venda Nova: 359,4 (108,6%)
Média Climatológica JANEIRO 330,9mm
Sinais de deslizamento
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Caso o morador observe alguns destes sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193) deve ser acionado.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.