Ciclone pode atingir Minas nos próximos dias, alerta Defesa Civil

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emitiu alerta para atuação de ciclone em Minas Gerais a partir desta sexta-feira (30/1). Conforme o órgão, há previsão de tempestades isoladas em alguns locais, rajadas de vento e chance de granizo. O aviso é válido até domingo (1º/2).

Conforme o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), o padrão típico do verão, com aquecimento durante o dia, intensifica as instabilidades, que podem se manifestar tanto no período da tarde quanto nas primeiras horas do dia.

A Cedec prevê tempestades nas regiões Noroeste, Zona da Mata, Central Mineira, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste de Minas e Triângulo Mineiro. Os acumulados podem chegar a 50 milímetros no Sul/Sudoeste e no Triângulo Mineiro, com rajadas acima de 70 quilômetros por hora (km/h) e chance de granizo.

No sábado (31/1), a atuação de um ciclone no oceano favorece tempestades em praticamente todas as regiões. As precipitações devem começar na madrugada e ganhar força à tarde, com rajadas de até 70 km/h e queda ocasional de granizo. Os maiores volumes, em torno de 40 milímetros, são esperados no Noroeste, Central Mineira e Grande BH.

O tempo, conforme a previsão do órgão estadual, continua instável no domingo (1º). Os maiores acumulados, próximos de 30 milímetros, devem ocorrer no Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro.

Atenção e cuidado

De acordo com a Cedec, o momento exige atenção e cuidados redobrados. Segundo o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende, a autoproteção é a principal forma de preservar vidas. “Em situações de chuva intensa, a pressa pode aumentar o risco de acidentes graves. A orientação é evitar deslocamentos desnecessários e, principalmente, não tentar atravessar áreas alagadas", disse ele.

O momento também é propício para deslizamentos e desabamentos. Nesses casos, a recomendação é observar caso de sinais de instabilidade no imóvel, como trincas, rachaduras, inclinação de árvores ou muros, e sair do local. Também devem ser acionados o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (telefone 193) e a Defesa Civil do município (telefone 199) para avaliação técnica antes do retorno à residência.

