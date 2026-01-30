BH: chuva atinge todas as regionais da capital na manhã desta sexta (30/1)

A capital mineira amanheceu chuvosa, nesta sexta-feira (30/1). Após o temporal que causou estragos na cidade entre o final da tarde e o início da noite de quinta-feira (29/1), a chuva continua em BH. Segundo a Defesa Civil, a capital está sob alerta para chuvas intensas, podendo chegar até 60 mm até a manhã deste sábado (31/1).

Segundo informações da Defesa Civil Municipal, por volta das 11h35 chovia com intensidade fraca, isto é, de 0,1 mm a 1 mm a cada 5 minutos, em todas as regionais da cidade.

Em Venda Nova, começou a chover por volta das 9h30, sem parar até o fim da manhã. A regional chegou a registrar chuva forte por volta das 10h. Na região Centro-Sul, a chuva causou a queda de uma árvore na esquina entre a Avenida Prudente de Morais com a Rua Rafael Magalhães.

De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 40 e 60 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de sábado. O céu permanece nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde.

A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.

Temporal

Entre 17h e 19h30 de quinta-feira (29/1), grandes volumes de chuva foram registrados em todas as regiões de BH. A Região Pampulha, a mais chuvosa, registrou 51,6 mm, equivalente a 15,6% da média esperada para o mês, com ventos de até 41,4 km/h.

A Região Centro-Sul, que contabilizou diversos danos, somou 47,2 mm de chuva, 14,3% do total mensal, e ventos de até 41,7 km/h. Confira os dados da Defesa Civil de Belo Horizonte:

Barreiro: 39,4 mm (11,9% da média mensal)

Centro-Sul: 47,2 mm (14,3%)

Hipercentro: 27,2 mm (8,2%)

Leste: 15,2 mm (4,6%)

Nordeste: 28,2 mm (8,5%)

Noroeste: 45,8 mm (13,8%)

Norte: 45,0 mm (13,6%)

Oeste: 44,2 mm (13,4%)

Pampulha: 51,6 mm (15,6%)

Venda Nova: 45,5 mm (13,8%)



A força das chuvas fez com que a Defesa Civil do município bloqueasse, preventivamente, três vias: as avenidas Sebastião de Brito e Cristiano Machado, na Pampulha, e a Avenida Francisco Sá, na Região Oeste. As três vias já foram liberadas. Alguns bairros chegaram a registrar granizo.



Recomendações em caso de chuva

Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado deixou cinco regiões sob risco geológico. O aviso é válido para as regionais Pampulha, Centro-Sul, Oeste, Noroeste e Venda Nova, até a próxima terça-feira (3/2).

A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo, a sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de postes ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.



Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.



Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.

