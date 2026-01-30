BH: chuva atinge todas as regionais da capital na manhã desta sexta (30/1)
Após temporal que causou estragos na capital mineira na quinta-feira (29/1), sexta-feira (30/1) amanhece chuvosa em BH
A capital mineira amanheceu chuvosa, nesta sexta-feira (30/1). Após o temporal que causou estragos na cidade entre o final da tarde e o início da noite de quinta-feira (29/1), a chuva continua em BH. Segundo a Defesa Civil, a capital está sob alerta para chuvas intensas, podendo chegar até 60 mm até a manhã deste sábado (31/1).
Segundo informações da Defesa Civil Municipal, por volta das 11h35 chovia com intensidade fraca, isto é, de 0,1 mm a 1 mm a cada 5 minutos, em todas as regionais da cidade.
Em Venda Nova, começou a chover por volta das 9h30, sem parar até o fim da manhã. A regional chegou a registrar chuva forte por volta das 10h. Na região Centro-Sul, a chuva causou a queda de uma árvore na esquina entre a Avenida Prudente de Morais com a Rua Rafael Magalhães.
De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 40 e 60 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de sábado. O céu permanece nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde.
A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.
Temporal
Entre 17h e 19h30 de quinta-feira (29/1), grandes volumes de chuva foram registrados em todas as regiões de BH. A Região Pampulha, a mais chuvosa, registrou 51,6 mm, equivalente a 15,6% da média esperada para o mês, com ventos de até 41,4 km/h.
A Região Centro-Sul, que contabilizou diversos danos, somou 47,2 mm de chuva, 14,3% do total mensal, e ventos de até 41,7 km/h. Confira os dados da Defesa Civil de Belo Horizonte:
- Barreiro: 39,4 mm (11,9% da média mensal)
- Centro-Sul: 47,2 mm (14,3%)
- Hipercentro: 27,2 mm (8,2%)
- Leste: 15,2 mm (4,6%)
- Nordeste: 28,2 mm (8,5%)
- Noroeste: 45,8 mm (13,8%)
- Norte: 45,0 mm (13,6%)
- Oeste: 44,2 mm (13,4%)
- Pampulha: 51,6 mm (15,6%)
- Venda Nova: 45,5 mm (13,8%)
A força das chuvas fez com que a Defesa Civil do município bloqueasse, preventivamente, três vias: as avenidas Sebastião de Brito e Cristiano Machado, na Pampulha, e a Avenida Francisco Sá, na Região Oeste. As três vias já foram liberadas. Alguns bairros chegaram a registrar granizo.
Recomendações em caso de chuva
- Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Risco geológico
O acumulado de chuvas registrado deixou cinco regiões sob risco geológico. O aviso é válido para as regionais Pampulha, Centro-Sul, Oeste, Noroeste e Venda Nova, até a próxima terça-feira (3/2).
A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo, a sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.