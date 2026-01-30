Assine
SEM ENERGIA

Queda de árvore em avenida de BH deixa cerca de 100 clientes sem energia

Conforme a Cemig, a previsão é de restabelecimento na noite desta sexta-feira (30/1)

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
30/01/2026 15:16

Árvore caiu atravessada na via, bloqueando a passagem de veículos
Árvore caiu atravessada na via, bloqueando a passagem de veículos crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

A queda de uma árvore de grande porte na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), em frente ao shopping Pátio Savassi, na noite dessa quinta-feira (29/1), provocou a interrupção no fornecimento de energia de cerca de 100 clientes nesta sexta-feira (30/1).

A árvore caiu após o temporal que atingiu a capital mineira. A queda ocorreu no sentido bairro, nas proximidades do cruzamento com a Avenida do Contorno. 

Conforme a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as equipes atuam no local. Cerca de 100 clientes estão sem energia, até que o serviço seja concluído. A previsão de restabelecimento é na noite desta sexta.

O trânsito também foi impactado, já que a árvore atravessou a via. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de BH informou que, a trincheira da Rua Rio Grande do Norte já foi liberada.

Já os trabalhos da avenida Nossa Senhora do Carmo ainda estão sendo feitos. Conforme o Executivo, "a via será liberada quando a Cemig finalizar os reparos".

