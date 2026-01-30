Assine
TEMPORAL EM BH

Vídeo mostra motorista ilhado sendo resgatado dentro de Mercedes em BH

Homem ficou preso em carro durante temporal no Bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte

Wellington Barbosa
30/01/2026 08:11 - atualizado em 30/01/2026 08:32

O resgate aconteceu em frente a um posto de gasolina no Bairro Santo Antônio, na capital mineira
O resgate aconteceu em frente a um posto de gasolina no Bairro Santo Antônio, na capital mineira

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motorista ilhado é resgatado por um popular durante um forte temporal na tarde dessa quinta-feira (29/1), em Belo Horizonte (MG).

O caso aconteceu em frente a um posto de gasolina na Rua Marquês de Paranaguá, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital mineira. A via fica ao lado da Avenida Prudente de Morais.

Nas imagens, é possível ver um homem auxiliando o motorista de uma Mercedes que ficou preso dentro do carro em meio à enxurrada. Ao sair pela janela do veículo, o condutor chega a cair na água, mas consegue se levantar e caminhar até uma área segura.

Os altos volumes de chuva registrados entre a tarde e a noite de quinta-feira levaram a Defesa Civil de Belo Horizonte a emitir um alerta de risco geológico moderado para as regionais Pampulha, Centro-Sul e Oeste. O aviso segue válido até a próxima terça-feira (3/2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na rua lateral também houve uma ocorrência envolvendo uma pessoa ilhada dentro de uma loja. No entanto, quando as equipes chegaram ao local, o nível da água já havia baixado e ninguém precisou de resgate.

