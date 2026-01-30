Vídeo mostra motorista ilhado sendo resgatado dentro de Mercedes em BH

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motorista ilhado é resgatado por um popular durante um forte temporal na tarde dessa quinta-feira (29/1), em Belo Horizonte (MG).

O caso aconteceu em frente a um posto de gasolina na Rua Marquês de Paranaguá, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital mineira. A via fica ao lado da Avenida Prudente de Morais.

Nas imagens, é possível ver um homem auxiliando o motorista de uma Mercedes que ficou preso dentro do carro em meio à enxurrada. Ao sair pela janela do veículo, o condutor chega a cair na água, mas consegue se levantar e caminhar até uma área segura.

Os altos volumes de chuva registrados entre a tarde e a noite de quinta-feira levaram a Defesa Civil de Belo Horizonte a emitir um alerta de risco geológico moderado para as regionais Pampulha, Centro-Sul e Oeste. O aviso segue válido até a próxima terça-feira (3/2).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na rua lateral também houve uma ocorrência envolvendo uma pessoa ilhada dentro de uma loja. No entanto, quando as equipes chegaram ao local, o nível da água já havia baixado e ninguém precisou de resgate.