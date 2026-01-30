Sobe para oito número de regionais de BH sob risco geológico; confira
O comunicado é válido até a próxima terça-feira (3/2). A capital mineira está sob alerta para pancadas de chuva até sábado (31/1)
Subiu para oito o número de regiões de Belo Horizonte sob alerta de risco geológico. A atualização foi dada pela Defesa Civil, na tarde desta sexta-feira (30/1), e acresce outras três localidades, além das cinco anunciadas pela manhã.
Conforme o órgão municipal, existe risco geológico forte na regional Pampulha e Norte, e alerta moderado nas regiões Centro-Sul, Oeste, Noroeste, Venda Nova, Nordeste e Barreiro.
O comunicado é válido até a próxima terça-feira (3/2), mas pode ser novamente atualizado em decorrência dos volumes de chuva registrados.
Ainda segundo a Defesa Civil, na maior parte desta sexta está mantida a condição atmosférica de céu nublado, com chuvas, de diferentes intensidades. Recomenda-se atenção aos motoristas e pedestres.
A capital mineira ainda está sob alerta para volumes de 40 a 60 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8 horas de sábado (31/1).
SINAIS DE QUE DESLIZAMENTOS PODEM ACONTECER:
* Trinca nas paredes.
* Água empoçando no quintal.
* Portas e janelas emperrando.
* Rachaduras no solo.
* Água minando da base do barranco.
* Inclinação de poste ou árvores.
* Muros e paredes estufados.
* Estalos.
RECOMENDAÇÕES:
* Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
* Coloque calha no telhado da sua casa.
* Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
* Não jogue lixo ou entulho na encosta.
* Não despeje esgoto nos barrancos.
* Não faça queimadas.