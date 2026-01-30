Por que Belo Horizonte alaga tanto? Entenda os motivos e as possíveis soluções

Cenas de carros submersos e ruas transformadas em rios se tornaram uma triste realidade em Belo Horizonte a cada verão. A pergunta que muitos moradores fazem é: por que a capital mineira alaga tanto? A resposta está em uma combinação de geografia, urbanização acelerada e uma infraestrutura que não acompanhou o crescimento da cidade.

A topografia é o ponto de partida. Belo Horizonte foi construída em uma área cercada por montanhas, como a Serra do Curral, funcionando como uma grande bacia. Toda a água das chuvas que caem nas áreas mais altas escoa naturalmente para as regiões mais baixas, sobrecarregando córregos e rios que cortam o município.

O crescimento urbano agravou drasticamente essa condição natural. A substituição de áreas verdes por asfalto e concreto impermeabilizou o solo. Sem ter para onde escoar, a água corre diretamente para as galerias pluviais, que não foram projetadas para receber um volume tão grande e repentino. Muitos dos principais cursos d'água da cidade, como o Ribeirão Arrudas e o Córrego do Onça, foram canalizados e cobertos por avenidas, limitando sua capacidade de vazão.

Segundo arquiteto e urbanista Alexandre Nagazawa, o escoamento da água da chuva da cidade vai, naturalmente, para as áreas urbanas mais baixas. No entanto, antes, as ruas e terrenos na Região Centro-Sul, por exemplo, eram menos ocupadas e possuíam terrenos baldios, casas e jardins permeáveis. Isso tudo possibilitava um melhor escoamento da água da chuva. "A topografia permanece muito declivosa, mas agora, basicamente, totalmente impermeável", disse.

Para Nagazawa, o clima da cidade também apresentou uma dinâmica alterada na última década, com um aumento perceptível da densidade populacional e a ocupação de moradores em áreas sem planejamento urbano. "O planejamento não previa esse volume de água, as obras de infraestrutura de drenagem pluvial estavam previstas para um tipo de ocupação. Hoje, vemos que elas não suportam esse volume todo”, afirmou.

Ainda de acordo com o arquiteto, a população precisa ser educada para compreender seu papel na limpeza urbana. "Enquanto a população não se educar e não tiver consciência desses problemas e começar a cobrar por um projeto de Estado que combata o problema climático, com obras que realmente enfrentem, em sistemas integrados, toda essa questão dos alagamentos, nada vai ser feito", destaca. Para ele, a fiscalização de ocupações irregulares e obras ilegais que recobrem áreas impermeáveis também se faz fundamental.

O que pode ser feito para resolver o problema?

Drenagem sustentável: transformar a capital mineira em uma "cidade-esponja" é uma das propostas mais eficazes. Isso inclui a criação de mais parques inundáveis , que servem como áreas de lazer no tempo seco e reservatórios durante as chuvas. Telhados verdes e pavimentos permeáveis também ajudam o solo a absorver a água.

Bacias de contenção: a construção de novas e maiores bacias de detenção, popularmente conhecidas como "piscinões", é fundamental. Elas armazenam o excesso de água da chuva e a liberam lentamente na rede de drenagem, evitando o colapso do sistema.

Renaturalização de rios: em vez de manter os córregos presos sob o concreto, projetos de renaturalização propõem devolver trechos de rios ao seu curso natural. Isso aumenta a capacidade de escoamento e cria novas áreas verdes na cidade, melhorando a qualidade de vida.

Sistema de alerta: aprimorar os sistemas de alerta da Defesa Civil é uma medida de curto prazo que salva vidas. A comunicação rápida sobre riscos iminentes de transbordamento permite que a população evacue áreas de perigo e evite transitar por vias críticas.

