Morador de rua que ajudou motorista em alagamento: 'Faria de novo'

O homem em situação de rua que ajudou um motorista ilhado dentro de uma Mercedes em um alagamento na tarde dessa quinta-feira (29/1), na Rua Marquês de Paranaguá, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, contou que não pensou duas vezes antes de agir. O momento foi registrado em vídeo, que viralizou nas redes sociais, ao mostrar a ação solidária em meio à enxurrada.

De acordo com Henrique Caetano Assis de Jesus, que faz 26 anos nesta sexta-feira (30/1), um rapaz chamado Guilherme fez o socorro. Depois, Henrique ajudou a empurrar o carro, que estava ilhado. Henrique relata que mesmo diante de dificuldades vividas na rua, ele nunca parou de ajudar as pessoas, independentemente de qualquer pessoa.

"Eu passei e vi o camarada na situação que ele estava e pensei 'Nossa, vou dar uma ajuda, tá chovendo, todo mundo olhando'. Corri lá e ajudei o cara. Independente se ele fosse me dar [algum dinheiro], eu ia ajudar de qualquer jeito. E se acontecer de novo, eu vou ajudar de novo", contou.

Em imagens que circulam nas redes sociais, Guilherme, que não foi encontrado pela reportagem, aparece entrando na via alagada ajudando a retirar o motorista do carro. Primeiramente, ele tenta sair pela janela do automóvel e não consegue, mas em seguida Guilherme aparece e o motorista consegue se apoiar nele para sair do carro.

Henrique contou que depois de o homem ter sido socorrido por Guilherme, ajudou o motorista da Mercedes a empurrar o carro. Henrique disse ainda que não recebeu nenhum "trocado" pelo ato de coragem, mas que isso não o impede de ajudar as pessoas, pois faz com o único objetivo de ajudar.

Natural de João Monlevade (MG), Henrique vive nas ruas há cerca de quatro anos e, na Região Centro-Sul da capital, há cerca de três meses. Antes, vivia na área central da cidade. Como entrou no mundo das drogas muito cedo, com apenas 11 anos, não conseguiu concluir os estudos.

Sem rede de apoio, o jovem vive o drama das ruas há um tempo. Para sobreviver, ele relata comprar caixas de bombom e vender os doces na região. Henrique optou por viver na Região Centro-Sul, pois, segundo ele, as pessoas têm um poder aquisitivo maior e, por isso, recebe mais ajuda.

Henrique disse que espera conseguir comer um McDonald's no aniversário. Enquanto dava seu relato à reportagem, uma moradora da região, que o conhece, entregou uma caixa de bombons e pães de queijo. Ela contou que Henrique sempre foi gentil com ela e, podendo contribuir, sempre oferece algum lanche.