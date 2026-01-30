Morador de rua que resgatou motorista: 'vou ter que dar minha vida por ele'
Guilherme Marques socorreu motorista de Mercedes ilhado em enxurrada no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte
Imagens de um motorista de uma Mercedes preta ilhado em um alagamento na Região Centro-Sul de Belo Horizonte ganharam repercussão nas redes sociais. O temporal que atingiu a cidade no início da tarde dessa quinta-feira (29/1) inundou rapidamente a Rua Marquês de Paranaguá, no Bairro Santo Antônio, e colocou em risco a integridade do condutor. Guilherme Junior Ferreira Marques, de 25 anos, foi o herói da noite: retirou os chinelos e correu em direção ao veículo para prestar socorro.
De acordo com ele, que está em situação de rua há cerca de 15 dias, havia algumas pessoas observando a situação, mas ninguém se propôs a ajudar. Ele conta que, imediatamente, correu para ajudar, pois viu a água subindo com velocidade e o motorista poderia se afogar. Depois de ajudá-lo, outro homem em situação de rua, Henrique Caetano Assis de Jesus, de 26 anos, auxiliou a empurrar o carro para fora d'água.
"Eu vi o cara pedindo socorro e ninguém ajudou o moço dentro do carro. Eu sei que é errado ir lá na enxurrada, mas na hora eu não pensei nisso. Só pensei em socorrer ele, porque a gente não sabe o dia de amanhã", conta o rapaz, que costuma ajudar outras pessoas na cidade sempre que vê.
Segundo Guilherme, o motorista ficou abalado com a situação junto ao fato de ter tido o carro danificado. Somente depois agentes da Defesa Civil chegaram ao local. Ele acredita que a ajuda foi importante, pois, conforme relatou, a força e velocidade da água são muito rápidas. Guilherme conta, ainda, que o condutor, não identificado, agradeceu o ato de coragem.
O rapaz contou que muitas pessoas tem preconceito com a população de rua, mas muitas vezes são os moradores em situação de rua que ajudam as outras. Ele disse que não sentiu medo, pois o primeiro pensamento foi reagir. Para ele, esse tipo de atitude é essencial, pois poderia ser com qualquer pessoa, inclusive com ele mesmo.
"Só pensei em resgatar o rapaz. Pensei: 'infelizmente, eu vou ter que dar minha vida pra socorrer ele'. Eu fiquei feliz, porque nem todo mundo ajuda o próximo. Pra mim, todo mundo vai para o mesmo lugar quando morrer", filosofou.
Solidariedade em meio ao temporal
Após o ato heroico de Guilherme, um segundo rapaz ajudou o motorista a empurrar o carro, que estava inundado. Henrique conta que mesmo diante de dificuldades vividas na rua ele nunca parou de ajudar as pessoas, independente de qualquer pessoa.
"Eu passei e vi o camarada na situação que ele estava e pensei 'Nossa, vou dar uma ajuda, tá chovendo, todo mundo olhando'. Corri lá e ajudei o cara. Independente se ele fosse me dar [algum dinheiro], eu ia ajudar de qualquer jeito. E se acontecer de novo, eu vou ajudar de novo", contou.
Henrique contou que depois de o homem ser socorrido por Guilherme, ajudou o motorista da Mercedes a empurrar o carro. Henrique disse ainda, que não recebeu nenhum "trocado" pelo ato de coragem, mas que isso não impede ele de ajudar as pessoas, pois faz com o único objetivo de ajudar.