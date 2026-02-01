PM apreende frascos de lança-perfume que seriam vendidos no carnaval de BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 19 anos foi preso com 226 frascos de lança-perfume, no Bairro Novo Santa Cecília, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (1°/2). De acordo com o suspeito, ele venderia cada unidade a R$ 70 no carnaval de BH, o que renderia cerca de R$ 15 mil.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma denúncia anônima levou o serviço de inteligência a dois endereços na Região do Barreiro. Ao chegar em um deles, os militares um homem com o cabelo tingido de roxo, o que, segundo o Sargento Castanheiras, que atuou na ocorrência, levantou suspeitas.

“Quando a gente se aproximou dele, ele viu a viatura, assustou e colocou uma sacola no chão que deu para ver que tinha alguns lanças-perfume. A gente deu ordem de parada e ele correu para dentro da residência. No que ele correu, ele deixou a porta aberta. A gente entrou dentro da residência e fez a abordagem dele”, explicou o policial.

Conforme o relato do PM, ao entrar na casa, os militares encontraram uma mala de viagem contendo os 226 frascos da droga. No local, também foram encontrados dois celulares, uma balança de precisão e dois coletes de entrega de plataformas de entrega. Segundo o suspeito, ele e o primo, que fugiu, combinavam com motociclistas de aplicativo para entregar as drogas.

Ainda de acordo com o rapaz, a droga seria enviada, primeiramente, ao Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul de BH, e depois comercializada durante o carnaval. O sargento explicou que, durante a folia, a procura pelo lança perfume e pelo loló – drogas com a mesma substância inalante – é muito comum.

Todo o material foi apreendido. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, que continuará a investigação, e o segundo envolvido continuava foragido até o fechamento da ocorrência.

