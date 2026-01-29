Homem que disse ser apenas o ''guardador de drogas'' é preso em flagrante

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

“As drogas não são minhas. Eu apenas as guardava. Recebo para isso. Eu recebia R$ 400, dinheiro que usaria para pagar o exame da minha esposa, que está grávida." Essas foram as palavras de um homem de 32 anos, ao ser preso na noite dessa quarta-feira (28/1), pela Polícia Militar, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O homem tinha em seu poder quatro barras e meia de maconha, pinos e um quilo de cocaína, porções de crack, de maconha, uma pistola calibre 9 milímetros, carregadores alongados, um carregador do tipo caracol e diversas munições.

Os policiais chegaram ao suspeito a partir de uma denúncia anônima. A informação é de que o homem tinha, em seu poder, uma grande quantidade de drogas.

Na chegada dos policiais à casa, eles foram recebidos pelo pai do suspeito, que depois de ouvir os militares, permitiu a entrada deles, que foram ao quarto do rapaz, onde encontraram o suspeito e a droga, além do material.

Foi nesse instante que o suspeito disse que estava precisando do dinheiro, porque sua mulher está grávida e que receberia R$ 400 para guardar as drogas. O homem está 'fichado' em um posto de gasolina da MG-010.

Ao ser levado para a delegacia de plantão, disse estar arrependido, reforçando que o dinheiro era para um exame da mulher, grávida de cinco meses. “Corri risco por muito pouco. Não vale a pena”, disse.