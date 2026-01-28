Assine
DROGAS

MG: mulher que fazia serviço de "mula" é presa pela PRF

Apreensão ocorreu no quilômetro 871 da BR-381, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, na abordagem de um ônibus de viagem que seguia de São Paulo para Recife

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter
28/01/2026 11:26

Dentro da mala estavam a pasta base e o cloridato de cocaína
Dentro dessa mala estavam a pasta base e o cloridato de cocaína crédito: PRF

Uma mulher, de 21 anos, foi presa em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, com cinco quilos de pasta base de cocaína e um quilo de cloridrato de cocaína. A ação mostra que é cada vez maior o número de “mulas” usadas pelo tráfico de drogas, ou seja, para o transporte de drogas ou mesmo de insumos para a fabricação delas. Na noite de terça-feira (27/01), além da prisão, mais uma dessas apreensões foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A apreensão ocorreu no quilômetro 871 da BR-381, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, na abordagem de um ônibus de viagem que seguia de São Paulo para Recife.

Ao realizarem a fiscalização, no interior do veículo, os policiais localizaram uma mala com as drogas e identificaram a passageira, que foi presa.

Interrogada, a mulher contou que estava indo para Belo Jardim, Pernambuco, onde deveria entregar a mala e que receberia uma gratificação para fazer esse serviço.

Os patrulheiros deram voz de prisão à mulher, que foi levada, junto com as drogas, para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre. 

O que “mula”

No tráfico de drogas, mula é o termo usado para pessoa que transporta drogas de um ponto ao outro. Usa métodos para esconder a droga. As pessoas escolhidas são aquelas que chamam pouco atenção, como uma viajante, por exemplo. É uma das formas utilizadas pelos traficantes para transportas ou fazer entrega de drogas. 

