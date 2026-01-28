MG: mulher que fazia serviço de "mula" é presa pela PRF
Apreensão ocorreu no quilômetro 871 da BR-381, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, na abordagem de um ônibus de viagem que seguia de São Paulo para Recife
Uma mulher, de 21 anos, foi presa em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, com cinco quilos de pasta base de cocaína e um quilo de cloridrato de cocaína. A ação mostra que é cada vez maior o número de “mulas” usadas pelo tráfico de drogas, ou seja, para o transporte de drogas ou mesmo de insumos para a fabricação delas. Na noite de terça-feira (27/01), além da prisão, mais uma dessas apreensões foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A apreensão ocorreu no quilômetro 871 da BR-381, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, na abordagem de um ônibus de viagem que seguia de São Paulo para Recife.
Ao realizarem a fiscalização, no interior do veículo, os policiais localizaram uma mala com as drogas e identificaram a passageira, que foi presa.
Interrogada, a mulher contou que estava indo para Belo Jardim, Pernambuco, onde deveria entregar a mala e que receberia uma gratificação para fazer esse serviço.
Os patrulheiros deram voz de prisão à mulher, que foi levada, junto com as drogas, para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre.
O que “mula”
No tráfico de drogas, mula é o termo usado para pessoa que transporta drogas de um ponto ao outro. Usa métodos para esconder a droga. As pessoas escolhidas são aquelas que chamam pouco atenção, como uma viajante, por exemplo. É uma das formas utilizadas pelos traficantes para transportas ou fazer entrega de drogas.