INVESTIGAÇÕES

Exame de DNA confirma que corpo achado em mata é de corretora mineira

A vítima estava desaparecida havia 40 dias e seus restos mortais foram localizados em 28 de janeiro, em avançado estado de decomposição

JS
JOSUÉ SEIXAS
JS
JOSUÉ SEIXAS
Repórter
03/02/2026 11:53

Mineira, Daiane Alves Souza, desaparecida desde 17 de dezembro depois que foi vista entrando em subsolo de prédio que mora em Caldas Novas (GO)
No dia em que desapareceu, Daiane foi vista às 18h50, quando foi flagrada por câmeras de segurança do edifício crédito: TV Alterosa Goiás / Reprodução

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Polícia Científica de Goiás informou na manhã desta terça-feira (3) que o corpo encontrado em área de mata é mesmo da corretora mineira de imóveis Daiane Alves dos Santos, 43. A identificação foi feita por meio de exame de DNA. 

A vítima estava desaparecida havia 40 dias e seus restos mortais foram localizados em 28 de janeiro, em avançado estado de decomposição - o que fez com que a única matriz disponível para a extração de DNA fossem os dentes. 

O resultado foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Aristoclides Teixeira, em Goiânia, responsável pela liberação do corpo à família. 

O síndico Cléber Rosa de Oliveira foi preso sob suspeita de matar a corretora, enquanto o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, foi preso suspeito de ter atrapalhado as investigações. Segundo a polícia, Cléber é a única pessoa a ter motivação e os meios para o assassinato da vítima. Ele e o filho estão presos temporariamente. 

Na segunda-feira (2), a Polícia Civil de Goiás informou que há elementos que indicam disparo de arma de fogo relacionado à morte. A investigação aguarda a conclusão de laudos periciais para o esclarecimento das circunstâncias do crime. 

O advogado Plínio César Cunha, que representa a família da vítima, disse que informações extraoficiais indicam que foi encontrado um projétil alojado no crânio da corretora. 

Já Felipe de Alencar, advogado do síndico, confirmou que Cléber confessou à polícia ter usado uma arma para matar a corretora. Ele ainda diz que a perícia ainda não foi juntada aos autos do processo e seu cliente colabora com as investigações. A defesa de Maicon Douglas não se manifestou. 

Segundo a polícia, o principal motivo para o crime teriam sido desavenças entre a vítima e o síndico, que começaram quando a corretora se mudou para o edifício e passou a administrar os seis apartamentos que pertencem à família e que antes eram geridos pelo suspeito. 

A última imagem de Daiane dentro do elevador foi registrada às 19h do dia 17 de dezembro, quando ela se dirigiu ao subsolo para verificar a interrupção de energia em seu apartamento. Às 19h08, outra moradora também usou o elevador para ir ao mesmo andar, mas relatou não ter visto nada de incomum. A polícia afirma que o suspeito matou a vítima nesse intervalo de tempo. 

Daiane teria se dirigido ao subsolo para acessar o quadro de energia do edifício, após perceber que apenas o apartamento dela estava sem luz. O procedimento de cortar a energia de determinados apartamentos era uma conduta frequente do síndico. Ela desceu o elevador com o celular na mão e filmando a situação, o que pode ter gerado um atrito entre os dois.

