Engavetamento com cinco veículos deixa quatro feridos e interdita BR-381
Acidente foi registrado na altura do KM 511, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre os feridos estão dois adultos e duas crianças
Um engavetamento envolvendo cinco veículos interditou uma pista na BR-381, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (3/2). Ao menos quatro pessoas ficaram feridas, entre elas dois adultos e duas crianças.
Até o momento não há informações sobre o que teria provocado as batidas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, duas carretas, um micro-ônibus, uma van e um carro de passeio estão envolvidos na ocorrência.
Pelas redes sociais a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a via, informou que a pista sentido Belo Horizonte ficou totalmente interditada. As vítimas foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde da região.
O tráfego de carros estava sendo feito pela marginal da rodovia. Mesmo assim, o congestionamento chegava a cinco quilômetros. A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros, para saber se a corporação foi acionada para atender a ocorrência, mas até o momento não houve resposta.