EM SABARÁ

Engavetamento com cinco veículos deixa quatro feridos e interdita BR-381

Acidente foi registrado na altura do KM 511, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre os feridos estão dois adultos e duas crianças

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
03/02/2026 18:59

Engavetamento com cinco veículos na BR-381, em Sabará
Duas carretas, um micro-ônibus, uma van e um carro de passeio estão envolvidos na ocorrência. crédito: TV Alterosa / Reprodução

Um engavetamento envolvendo cinco veículos interditou uma pista na BR-381, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (3/2). Ao menos quatro pessoas ficaram feridas, entre elas dois adultos e duas crianças.

Até o momento não há informações sobre o que teria provocado as batidas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, duas carretas, um micro-ônibus, uma van e um carro de passeio estão envolvidos na ocorrência.

Pelas redes sociais a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a via, informou que a pista sentido Belo Horizonte ficou totalmente interditada. As vítimas foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde da região.

O tráfego de carros estava sendo feito pela marginal da rodovia. Mesmo assim, o congestionamento chegava a cinco quilômetros. A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros, para saber se a corporação foi acionada para atender a ocorrência, mas até o momento não houve resposta.

