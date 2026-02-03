BH: Defesa Civil volta a decretar risco geológico devido às chuvas
Regionais Barreiro e Leste da capital mineira estão sob alerta, válido até sexta-feira (6/2), e a previsão é de mais chuva nas próximas horas
As chuvas que atingem Belo Horizonte nesta terça-feira (3/2), associadas à possibilidade de novas precipitações, levaram a Defesa Civil do município a emitir um alerta de risco geológico moderado. O aviso abrange as regionais Barreiro e Leste e é válido até a próxima sexta-feira (6/2).
Recomenda-se atenção ao grau de saturação do solo, aos sinais estruturais e aos cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento, até as 8h desta quarta-feira (4/2).
Sinais de deslizamento
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Caso o morador observe algum desses sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193) deve ser acionado.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.