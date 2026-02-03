BH: Defesa Civil volta a decretar risco geológico devido às chuvas

As chuvas que atingem Belo Horizonte nesta terça-feira (3/2), associadas à possibilidade de novas precipitações, levaram a Defesa Civil do município a emitir um alerta de risco geológico moderado. O aviso abrange as regionais Barreiro e Leste e é válido até a próxima sexta-feira (6/2).

Recomenda-se atenção ao grau de saturação do solo, aos sinais estruturais e aos cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento, até as 8h desta quarta-feira (4/2).

Sinais de deslizamento



Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Caso o morador observe algum desses sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193) deve ser acionado.

Recomendações