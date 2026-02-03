Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO

BH: Defesa Civil volta a decretar risco geológico devido às chuvas

Regionais Barreiro e Leste da capital mineira estão sob alerta, válido até sexta-feira (6/2), e a previsão é de mais chuva nas próximas horas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
03/02/2026 20:04

compartilhe

SIGA
x
Chove em BH ao longo desta terça-feira
Chove em BH ao longo desta terça-feira crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

As chuvas que atingem Belo Horizonte nesta terça-feira (3/2), associadas à possibilidade de novas precipitações, levaram a Defesa Civil do município a emitir um alerta de risco geológico moderado. O aviso abrange as regionais Barreiro e Leste e é válido até a próxima sexta-feira (6/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Recomenda-se atenção ao grau de saturação do solo, aos sinais estruturais e aos cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento, até as 8h desta quarta-feira (4/2).

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sinais de deslizamento

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Caso o morador observe algum desses sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193) deve ser acionado.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

Tópicos relacionados:

alerta chuva chuvabh chuvas defesa-civil deslizamentos risco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay