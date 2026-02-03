Casal e adolescente são indiciados por matar homem, queimar e ocultar corpo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nesta terça-feira (3/2), inquérito policial contra um casal (homem, de 19 anos e mulher, de 36) e um adolescente, de 16 anos. Eles foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver de um homem de 42 anos.

O crime foi registrado no final de novembro do ano passado, em Araxá, no Alto Paranaíba. Segundo a PCMG, o casal teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao sistema prisional e o adolescente foi apreendido. O inquérito policial concluído foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

A investigação foi conduzida pela equipe de investigação de homicídios em Araxá, vinculada à Delegacia Regional, e teve início em 29 de novembro, após um homem de 42 anos ser dado como desaparecido.

As investigações apontaram que antes do crime, os suspeitos e o adolescente residiram alguns dias na casa da vítima. "Após desentendimentos, a vítima teria determinado que o casal deixasse o imóvel, o que motivou o crime. Há indícios de que no local ocorria uso e tráfico de entorpecentes", informou a PCMG.

Ainda segundo as apurações, a vítima foi morta a pauladas dentro da própria residência. "Em seguida, os suspeitos levaram o corpo para uma área de vegetação próxima, onde atearam fogo utilizando um sofá, o que provocou um incêndio posteriormente controlado pelo Corpo de Bombeiros. Em razão da baixa visibilidade no local, não foi possível identificar os restos mortais", complementou nota da PCMG.

As investigações também apontaram que os investigados retornaram ao local, recolheram o corpo não totalmente carbonizado, colocaram o mesmo em um saco e o descartaram em um matagal.

"A localização do cadáver ocorreu após informações repassadas à Polícia Militar, que encontrou os restos mortais já carbonizados".