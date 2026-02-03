Vias sonorizadas do carnaval de BH terão fibra óptica para melhorar o som

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

As vias sonorizadas ganharão uma nova tecnologia para o carnaval de Belo Horizonte. Para este ano, todo o sistema usará fibra óptica para proporcionar melhoria na qualidade do som e na sincronia com os trios elétricos.

A mudança vem para acompanhar o crescimento dos blocos que arrastam multidões pelas ruas da capital. Serão 42 torres em três avenidas - Amazonas, Andradas e Brasil - por onde passarão 23 blocos. O valor investido nas vias sonorizadas em 2025 foi de cerca de R$ 11 milhões, e passou para R$ 13,4 milhões com o novo sistema, ambos por meio de parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

Segundo Bárbara Botega, secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, a mudança será perceptível tanto para os artistas quanto para o público. “É uma tecnologia mais avançada sendo utilizada para o mesmo objetivo. Os blocos e os artistas que estão ali têm a oportunidade de ver suas vozes mais enobrecidas porque, de fato, a qualidade técnica do som é muito melhor”, avalia.

Nos dois primeiros anos de sonorização, o sinal dos trios elétricos passava por um conversor analógico e só então chegava nos amplificadores. Além disso, cada torre precisava ser ajustada e monitorada individualmente.

Este ano, o sistema conta com uma central em cada avenida que monitora todas as torres. “Agora não é mais necessário entrar em cada uma das torres para fazer ajustes de temperatura e volume, por exemplo, eles podem ser feitos pela central e a taxa de delay é mais baixa”, explica Botega.

Expectativas para 2026

A presidente da Liga Belo-Horizontina de Blocos Carnavalescos, Polly Paixão, relembra que as vias sonorizadas surgiram em 2024 a partir de uma demanda dos próprios blocos de carnaval, com o objetivo de aprimorar a acústica dos desfiles e, desde então, a liga acompanha as melhorias. Paixão destaca a melhoria no delay como um ponto fundamental.

“Para este ano, nossa expectativa é que a implementação das fibras ópticas, que minimizam o delay, traga resultados ainda mais positivos, consolidando a evolução que temos acompanhado desde sua criação. E esperamos que, com o passar do tempo, mais avenidas sejam criadas, permitindo que um número ainda maior de blocos tenha acesso a essa inovação que já se tornou um marco do carnaval de Belo Horizonte", diz Paixão.

Pedro Henrique, mais conhecido como MC Pedrinho BH, é vocalista e membro da diretoria do Bloco Funk You, que desfila na via sonorizada Amazonas. Ele conta que a sonorização traz muitos benefícios para o desfile, mas nos anos anteriores enfrentaram problemas com delay, efeito que prejudica o público que não está tão perto do trio e, do ponto de vista dos artistas, gera um eco desconfortável.

“Pra gente é muito bom. Como todo projeto novo, a gente vai aprendendo. Já deu uma melhorada boa de 2024 para 2025 e a expectativa é de que seja melhor ainda em 2026”, avalia. “Um delay pode parecer pouco mas muda muita coisa durante um desfile. Tenho certeza que esse ano vai ser perfeito, se Deus quiser”, completa.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de expansão dos circuitos, Bárbara Botega disse que a sonorização é uma tendência, mas que não há previsão de novas vias no momento.

“Na medida que a gente mostra o sistema funcionando, acho que isso pode ser implementado em outros circuitos. A escolha dessas três avenidas partiu dos próprios blocos, então é perfeitamente possível que isso possa ser revisitado para outras avenidas”, afirma.

Carnaval de BH

Para o carnaval deste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte confirmou que 612 blocos de rua vão embalar a multidão com os mais diversos estilos musicais em 660 desfiles em todas as regiões da capital. A expectativa é que a capital receba cerca de 6 milhões de foliões e que a folia movimente R$1 bilhão.

Assim como no ano passado, a Via das Artes contará com apresentações de arte e música que extrapolam o tradicional carnaval com artistas plásticos, grafite, exposição audiovisual, orquestra sinfônica, entre outros. Entretanto, este ano não haverá a Virada Eletrônica na Amazonas, que começou na segunda de carnaval (3/3/2025) e se estendeu até às 8h do dia seguinte (4/3/2025) com uma programação que ia de competição de poesia falada a Dj’s e apresentação circense.

Como programação noturna, em 2026 estreia o Samba na Andradas. Depois do tradicional desfile das Escolas de Samba, estão previstas apresentações durante a madrugada da quarta-feira de cinzas (18/2) e show do Rodriguinho às 3h.

Para a segurança dos foliões, o Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH) funcionará 24h ao longo dos 23 dias de carnaval e vai monitorar as 5 mil câmeras de segurança espalhadas pela cidade. Além disso, 280 equipes da Guarda Civil circularão pela cidade distribuídas em 203 vans volantes.

A PM utilizará drones equipados com câmeras de reconhecimento facial para monitorar os principais blocos e grandes aglomerações. Também serão empregadas duas carretas do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) que ficarão em pontos estratégicos de Belo Horizonte, conforme a demanda de segurança pública e a dinâmica dos eventos, dentre eles a Via das Artes.

Confira os blocos que vão desfilar nas vias sonorizadas:

Data: 14/02

Local: Av. Brasil

Atrações:

8h às 14h - Bloco 1: Eduardo & Mônica

14h às 20h - Bloco 2: Eu Não Vou Embora

Local: Av. Andradas

Atrações:

8h às 14h - Bloco 1: Tchanzinho Zona Norte

14h às 20h - Bloco 2: Volta Belchior

Local: Av. Amazonas

Atrações:

14h às 20h - Bloco 2: Aline Calixto

Data: 15/02

Local: Av. Brasil

Atrações:

8h às 14h - Bloco 1: Beiço do Wando

14h às 20h - Bloco 2: Batuque Coletivo

Local: Av. Andradas

Atrações:

8h às 14h - Bloco 1: Bloco da Esquina

14h às 20h - Bloco 2: Bloco É o Amô

Local: Av. Amazonas

Atrações:

8h às 14h - Bloco 1: Bloco Abalô-caxi

14h às 20h - Bloco 2: Angola Janga

Data: 16/02

Local: Av. Brasil

Atrações:

8h às 14h - Bloco 1: Filhos de Oyá

14h às 20h - Bloco 2: Bloco dos Gêmeos - Luisa Sonza

Local: Av. Andradas

Atrações:

8h às 14h - Bloco 1: Havayanas Usadas

14h às 20h - Bloco 2: Swing safado

Local: Av. Amazonas

Atrações:

8h às 14h - Bloco 1: Baianas Ozadas

14h às 20h - Bloco 2: Ziguiriguidum

Data: 17/02

Local: Av. Brasil

Atrações:

8h às 14h - Bloco 1: Bloco Ordinááários

14h às 20h - Bloco 2: Bartucada







Local: Av. Andradas

Atrações:

8h às 14h - Bloco 1: Batekoo

14h às 20h - Bloco 2: Lavô, tá Novo

Local: Av. Amazonas

Atrações:

8h às 14h - Bloco 1: Bloco Funk You

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

14h às 20h - Bloco 2: Baianeiros