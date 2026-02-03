Golpes no carnaval: saiba como proteger seu dinheiro durante a folia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O carnaval de 2026 promete movimentar R$ 14,4 bilhões na economia, segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A grande circulação de pessoas e dinheiro, no entanto, também acende um alerta para golpes e fraudes que se tornam mais comuns durante o período.

“Em períodos de grande aglomeração, como o Carnaval, as pessoas tendem a ficar mais expostas à atuação dos golpistas. Conhecer a abordagem dos criminosos em diferentes contextos é um dos elementos principais para evitar prejuízos financeiros na folia”, conta Felipe Tambelini, diretor de Prevenção a Fraudes do Itaú Unibanco, explica que uma das principais ferramentas para prevenção contra golpes e fraudes é a conscientização.

Ajuste limites e ative notificações

Antes de sair para a folia, uma medida simples é reduzir o valor disponível para saques, Pix e compras diretamente no aplicativo do seu banco. Ativar as notificações em tempo real para cada transação também é essencial, pois permite identificar qualquer atividade suspeita imediatamente e agir rápido.

Proteja seu celular antes de sair de casa

Habilite a autenticação em dois fatores e o reconhecimento facial em todos os aplicativos financeiros. Evite salvar senhas ou informações sensíveis no bloco de notas do aparelho. Uma boa prática é anotar o número de IMEI do celular, que ajuda no rastreio e bloqueio remoto em caso de roubo.

Alguns bancos oferecem funções como o "Modo Protegido", que exige uma autenticação extra para transações realizadas fora de locais seguros e confiáveis, cadastrados previamente pelo usuário.

Conheça os golpes mais comuns no período

Fique atento ao "golpe da troca de cartão", no qual o criminoso devolve um cartão parecido com seu após a compra. Outro crime comum é o "golpe da maquininha", com valores adulterados ou cobranças indevidas em dispositivos que podem ter sido manipulados.

Cuidado com o cartão e a maquininha

Dê preferência ao uso de carteiras digitais por aproximação, que não expõem os dados do seu cartão físico. Sempre confira o valor no visor da maquininha antes de digitar a senha e desconfie de equipamentos com a tela danificada ou que pareçam alterados. Exigir o comprovante da transação é outra prática recomendada.

O que fazer em caso de roubo ou furto

Se tiver o celular ou o cartão roubado, entre em contato imediatamente com sua instituição financeira para solicitar os bloqueios necessários. Em seguida, registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou pela internet. A maioria dos bancos oferece suporte 24 horas por dia em seus canais oficiais.

