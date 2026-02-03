Assine
ESTILO NA FOLIA

Cabelo no carnaval: das tranças ao glitter, veja as principais tendências

Especialista ensina a criar penteados que unem estilo e praticidade

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
03/02/2026 08:54 - atualizado em 03/02/2026 10:16

Tranças, coques e acessórios coloridos: a criatividade dos penteados carnavalescos se destaca com opções práticas e cheias de brilho para a folia. crédito: Pinterest

O carnaval é o momento perfeito para ousar e o cabelo se transforma em um dos protagonistas da festa. Mais do que um detalhe, o penteado ideal precisa unir estilo, criatividade e, principalmente, resistência para aguentar horas de folia, seja no bloco de rua ou no sambódromo.

Segundo Mari Borges, visagista e terapeuta capilar, a principal proposta é combinar um visual impactante com a praticidade necessária para curtir sem preocupações. Penteados que mantêm os fios presos e longe do rosto, por exemplo, ajudam a aliviar o calor e garantem que o look permaneça intacto do início ao fim do agito.

“No carnaval, o penteado deixa de ser apenas um detalhe e passa a fazer parte do look. É o momento perfeito para ousar, brincar com texturas, cores e acessórios, sem medo de exagerar. A ideia principal é unir estilo, praticidade e durabilidade”, explica.

Tranças seguem como as favoritas

Versáteis e duradouras, as tranças continuam em alta e aparecem como a escolha principal de muitos foliões. Além de funcionais, elas permitem infinitas variações, desde as clássicas embutidas e laterais até as elaboradas box braids ou nagôs.

“As tranças são estilosas, resistentes e funcionam muito bem para o carnaval. Podem aparecer embutidas, nagôs, box braids, laterais ou duplas, sempre com espaço para incrementar com fitas, fios de glitter, argolas ou correntes”, destaca.

Coques e rabos de cavalo repaginados

Os coques também são uma aposta certeira, especialmente em versões mais modernas. Os "space buns", aqueles coques duplos no alto da cabeça, trazem um ar divertido e jovial. Já os modelos baixos e com fios mais soltos criam um visual despojado e elegante.

“Eles funcionam muito bem com glitter na raiz, lenços ou bandanas coloridas, criando um visual moderno e confortável”, afirma.

Até o tradicional rabo de cavalo ganha uma nova cara. A versão "bubble", com vários elásticos ao longo do comprimento, continua em alta. Outra opção é adicionar mechas coloridas temporárias ou fazer uma trança na parte da frente do cabelo para um acabamento diferente.

Glitter e acessórios finalizam o visual

Falar de Carnaval é falar de brilho. O glitter surge como o toque final indispensável, aplicado diretamente na raiz do cabelo, na risca que divide os fios ou em desenhos criativos nas laterais. Para garantir a segurança, é importante usar produtos específicos para a pele e o couro cabeludo.

Os acessórios também são aliados poderosos. Presilhas coloridas, tiaras temáticas, lenços amarrados e flores são formas simples e rápidas de elevar qualquer produção. Eles adicionam cor e personalidade sem exigir muita elaboração, perfeitos para quem busca um look prático e cheio de efeito.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

