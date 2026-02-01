‘Brilho sem freio’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No carnaval, a maquiagem deixa de ser coadjuvante e assume o papel principal na construção dos looks, mesmo com fantasia. Para 2026, a aposta é ousadia sem limites. Segundo o maquiador Jô Martins, do salão Spaço Capital, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o período pede exagero e muita liberdade criativa.



“Para mim, no carnaval 2026, não pode faltar cor, nem brilho”, afirma. A ideia é transformar o rosto em uma extensão da fantasia, usando a maquiagem como brincadeira e expressão pessoal.

A ideia é transformar o rosto em uma extensão da fantasia



As possibilidades são inúmeras. De acordo com Jô, vale apostar em pontilhados coloridos, aplicações de pedras, strass e até técnicas menos óbvias. “Você pode usar o tecido da renda para fazer o reverso dela no rosto, aplicando sombras coloridas sobre ela”, sugere. O maquiador reforça que não existe certo ou errado: “O importante é identificar aquilo com que você se identifica, o que você gosta, e trazer isso para a maquiagem”.



Para quem vai curtir blocos durante o dia, o preparo da pele é indispensável. “Com muito sol, o ideal é começar a maquiagem sempre com um bom filtro solar, mais sequinho”, orienta. Ele lembra que pular essa etapa pode gerar desconfortos depois da folia. “Assim você evita aquelas queimaduras de sol no formato do glitter ou das estrelinhas e consegue aproveitar o carnaval inteiro”, explica.



Jô ressalta que todo tipo de maquiagem funciona para todo tipo de pele, mas alerta que a escolha das cores pode fazer a diferença. Se pessoas pretas optarem por usar tons terrosos, eles podem parecer mais nudes. Se quiser realçar, aposte em cores vibrantes e mais coloridas. Outra dica é explorar diferente paletas. “Use tons que combinem com seu estilo e com o que você gosta”, aconselha.



A intensidade da maquiagem também pode variar conforme a proposta. Para quem prefere algo mais delicado, Jô sugere tons suaves. “Você pode usar cores candy, tons de bebê, que deixam o colorido mais leve”, diz.



Já para quem quer impacto, a recomendação é apostar sem medo. “Tons mais vibrantes e neons são superdivertidos e garantem uma make marcante”.



Para a make durar

Para fazer a maquiagem durar do começo ao fim do bloco, Jô destaca que o segredo está na escolha dos produtos. “O primeiro quesito é usar produtos de longa duração, e existem várias marcas nacionais excelentes”, afirma. Ele aconselha evitar bases muito siliconadas e buscar fórmulas pensadas para resistir ao calor e à umidade.



Outra aliada são os chamados ativos fixadores, como as blindagens. “São agentes que você mistura na base e que deixam a maquiagem mais resistente à água e à umidade”, explica. Para garantir melhor fixação, a orientação é manter a pele bem selada e mais sequinha. “Use filtro solar, produtos resistentes, sele bem a maquiagem e evite excesso de oleosidade”, indica.



Ainda assim, ele faz um alerta importante: “Não existe maquiagem 100% à prova de atrito. Não é porque ela é resistente à água que você pode sair esfregando o rosto em todo mundo”.



Mas Jô lembra que o comportamento no bloco pode fazer a make durar mais. “Não tem maquiagem que sobreviva a sol de 40 graus sem cuidado. Leva um leque para se refrescar, porque não dá para ficar no sol de 40 graus, derramando cerveja, e achar que a maquiagem não vai derreter”, brinca.



Quando o assunto é batom, o maquiador prefere simplicidade e bom humor. “Batom à prova de beijo? Pra quê? Batom é pra pegar o beijo, depois da diversão, é só retocar”, diz.

No fim da folia, remover a maquiagem corretamente é fundamental para a saúde da pele. “Se você usou maquiagem forte, cheia de cor e neon, é muito importante saber tirar tudo. Use óleo vegetal ou mineral, retire com algodão ou lenço umedecido e depois faça a higienização normalmente”, alerta. Segundo ele, esse método remove até os pigmentos mais intensos sem agredir a pele.