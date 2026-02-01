Carnaval a todo vapor: looks e fantasias para arrasar na folia

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O carnaval é a época do ano em que a criatividade é o limite. Não há margem para julgamento, cada um usa e veste o que achar mais bonito e confortável, mas, sempre, com muito brilho e tons vibrantes.

E a cada ano, são novos os modelos, as cores e as estampas mais desejadas. Para todos os gostos, bolsos e estilos, há um look carnavalesco ideal, ou vários. Nesta edição do Caderno Feminino & Masculino, você conhece marcas, inclusive belo-horizontinas, que se dedicam a vestir mulheres e homens autênticos durante os dias de folia.

“Universo lúdico”

Karola é uma marca que aposta em peças além do paetê para o carnaval Ágata reis/Divulgação

Este ano marca o décimo carnaval da Karola, marca que começou com moda casual feminina até se transformar, no último ano, em uma loja exclusivamente carnavalesca. “Comecei a fazer fantasia por minha necessidade mesmo. Eu queria vestir coisas novas, diferentes. As fantasias na época eram muito óbvias, com tecidos de baixa qualidade e modelagem ruins. Comecei a produzir peças duráveis, com temas diferentes e tecidos de qualidade”, explica a fundadora da marca, Carolina Azevedo.



Ela também destaca uma inquietude em relação à busca por tendências de carnaval a cada ano. “Acredito que o carnaval é uma época que a gente pode tudo, então não cabe muito isso de tendência, pelo menos na Karola”.

Para a coleção de 2026, a inspiração foi no universo do circo e do cabaré. Esse primeiro, inclusive, é uma tendência que a marca entrou sem querer, conforme explica Carolina. Apesar de contar com peças em paetê e mais básicas, a Karola aposta em um mundo mais lúdico, com modelos diferentes de tudo que vemos por aí. “Eu sentia que o carnaval estava virando um desfile de peças em paetê”, diz a estilista, chamando atenção para o fato de, neste ano, estar direcionando os esforços para se posicionar em um universo lúdico, de moda carnavalesca criativa, diferente e com muita qualidade.

Mais artesanal

A marca Dramaticat, além de vender acessórios para rosto, corpo e cabeça, investe em roupas carnavalescas. A atual coleção apresenta peças em crochê, trazendo o toque mais artesanal que a fundadora da marca, Tainá De Caires, acredita ser extremamente atual. “Temos muitas peças em crochê, aplicações de miçangas e muitas flores nesta coleção”, conta.



Um dos tops, inclusive, é todo feito de flores de miçangas emendadas. Ele, segundo Tainá, demora cerca de quatro dias para ficar pronto.

Brilho nunca é demais

Dress To investe em tecidos metálicos e no brilho dos paetês Divulgação

Todos sabem que o carnaval é a data certa para brilhar, seja com muito glitter, paetê ou tecidos metálicos. A Dress To investiu exatamente nisso para a folia de 2026. Entre colãs, conjuntos com hot pants e vestidos curtos, o que se observa é o uso de materiais brilhantes.



O dourado, por exemplo, é usado em tecido metálico; enquanto o prateado com tons coloridos aparece em paetês em peças como o conjunto de top e hot pants.



Muita estampa

Coleção cápsula da Dimona revisita fantasias clássicas Tatyanne Meyer/Divulgação

A artista Ana Regal é quem assina a coleção de carnaval de 2026 da Dimona. Foi ela que fez uma curadoria de artistas visuais cariocas. Bárbara Pereira traz referências psicodélicas e a nostalgia dos anos 70; Carol Senna explora o artesanal com patchworks que misturam cores das escolas de samba do Rio e estampas como o calçadão de Copacabana, as listras e o quadriculado; Ana De Carli retorna com novas leituras de animal print; e Carol Bastos aposta em aquarelas.



Os modelos são tão variados quanto as estampas. Tops e hot pants, bermudas, macacões, leggins, coletes, bodys, pareôs, vestidos e camisas estão entre as peças disponíveis nesta coleção democrática.

A Dimona também lançou uma coleção cápsula intitulada O Retorno das Fantasias, assinada por Tatyanne Meyer, atriz e musicista do bloco Orquestra da Rua. As peças são ideais para o folião que quer apostar em fantasias clássicas com uma pegada jovial e moderna.



A boa e velha dupla carnavalesca formada por Pierrot e Colombina ganha uma versão atual com legging e regata para homens e um macacão de apenas uma perna para as mulheres. Os looks de marinheiro também investem na legging para o feminino e masculino, além de um top na mesma estampa listrada de vermelho e branco.



O fraque, que exala formalidade tradicionalmente, também foi remodelado para esta coleção, e conta com um enorme decote, além do revestimento em paetês pretos. A gravata borboleta, por sua vez, vem no paetê prateado.

Fechando a coleção, encontramos o traje de banhista, com um biquíni de hot pants e top meia taça em listras em branco e azul-claro. Para fechar, uma touquinha toda revestida de flores azuis.



Paetês

Kimonos da T Market são peças democráticas e vestem bem homens e mulheres Ju Foini/Divulgação

Quem também aposta em muita cor e muito paetê é a marca belo-horizontina T Market, especializada em camisas de botão e looks carnavalescos (que estão disponíveis desde 2016). A responsável pelas criações é Paula Lobato.



Lá, você encontra modelos perfeitos para o público feminino e masculino, com opções de regatas, muitos kimonos diferentes, bermudas, hot pants, micro-shorts, etc. As numerações também são um chamariz da marca, que abrange quem veste um P até um G ou XGG. Brincos, leques e outros acessórios também podem ser encontrados na loja.

