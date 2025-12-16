Guia de cabelos crespos e cacheados: 8 passos para brilho e definição

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Cabelos crespos e cacheados são naturalmente mais propensos ao ressecamento e ao frizz. Isso acontece porque a oleosidade produzida no couro cabeludo encontra mais dificuldade para percorrer o formato em espiral dos fios e chegar até as pontas. A boa notícia é que uma rotina de cuidados específica pode transformar a saúde e a aparência dos cachos.

A cabeleireira e técnica de processos capilares da Embelleze, Ana Regina Farias, explica que o primeiro passo é entender as particularidades de cada cabelo. “Cada tipo de cacho tem necessidades próprias de hidratação, nutrição e finalização. Entender essa curvatura ajuda a escolher os tratamentos certos e a valorizar a forma natural dos fios”, afirma.

Confira oito passos para cuidar dos fios, indicados pela especialista:

1. Descubra seu tipo de curvatura

Entender o formato dos seus cachos é fundamental. A classificação mais comum vai do 2A (ondulado suave) ao 4C (crespo bem fechado), sendo que quanto maior o número, mais fechada é a curvatura. Para identificar o seu, observe o cabelo molhado e compare com imagens de referência. Saber se seu fio é ondulado, cacheado ou crespo orienta a escolha dos tratamentos mais eficazes.

2. Aposte na limpeza suave

A limpeza correta é o ponto de partida. Prefira shampoos suaves, sem sulfatos agressivos, que higienizam sem remover a proteção natural dos fios. Cabelos ondulados podem ser lavados com mais frequência, alternando entre shampoo leve e co-wash para evitar o acúmulo de resíduos. Os fios cacheados podem ser lavados a cada dois ou três dias, com fórmulas mais hidratantes. Já os crespos devem espaçar ainda mais as lavagens e priorizar produtos mais nutritivos, que limpam enquanto preservam a camada lipídica.

3. Hidratação é essencial

Por terem maior tendência ao ressecamento, os fios com curvatura precisam de reposição constante de água. Inclua máscaras de hidratação na rotina pelo menos uma vez por semana. Fios ondulados pedem produtos leves, com ingredientes como babosa ou pantenol, que mantêm a definição sem deixar o fio pesado. Enquanto os crespos necessitam de fórmulas mais intensas, com ativos como manteigas e óleos vegetais. Já os cacheados se beneficiam de fórmulas com glicerina, ácido hialurônico ou extratos vegetais, que ajudam a reter a umidade e deixam os cachos mais soltos.

4. Reforce com nutrição

A nutrição repõe os óleos e lipídios, devolvendo o brilho e a maleabilidade. Ondulados se dão bem com óleos leves, como o de semente de uva. Os cacheadas se beneficiam do óleo de coco ou abacate, que ajudam na definição e no controle do frizz. Já as crespas precisam de uma nutrição mais intensa, com ativos como óleo de rícino, manteiga de karité ou baobá, que selam as cutículas e combatem o ressecamento.

5. Finalize para definir

A finalização valoriza a forma natural dos cachos. Ondulados podem usar cremes leves ou sprays. Cacheados se beneficiam de cremes mais densos e gelatinas. Para os crespos, produtos consistentes garantem hidratação e definição por mais tempo. Técnicas como fitagem ou o uso combinado de creme, óleo e gelatina ajudam a controlar o frizz.

6. Proteja os fios ao dormir

O atrito com o travesseiro de algodão pode desmanchar os cachos e causar frizz. Para evitar isso, use fronhas ou toucas de cetim, que têm uma superfície mais lisa e reduzem a fricção. Outra dica é prender o cabelo no alto da cabeça, em um coque frouxo conhecido como “abacaxi”.

7. Revitalize no day after

Para renovar os cachos nos dias seguintes à lavagem, use um borrifador com água e um pouco de creme para reativar a definição. Em cabelos crespos, algumas gotas de óleo nas pontas ajudam a devolver o brilho e a maciez, mantendo os fios saudáveis por mais tempo.

8. Tenha constância e paciência

Cabelos com curvatura respondem bem à rotina. Montar um cronograma capilar, alternando hidratação, nutrição e reconstrução, é o melhor caminho para conquistar fios fortes e definidos. Lembre-se que um cabelo saudável é resultado de cuidados constantes, e não de soluções imediatas.

