Keune promete revolucionar o cuidado dos cabelos tingidos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Talvez você não conheça a Keune Haircosmetics. A marca foi fundada em 1922 pelo farmacêutico Jan Keune, em Amsterdã, na Holanda. A Keune fabrica todos os produtos na matriz holandesa, garantindo o controle de qualidade e a alta tecnologia, se posicionando no segmento de luxo no mundo dos cabelos.

A marca atua no Brasil há mais de 30 anos, sendo um dos maiores mercados globais da empresa. Ela é conhecida por operar majoritariamente no mercado profissional, focando em uma relação de parceria com salões de beleza e oferecendo linhas de home care que estendem o tratamento profissional para casa, como a linha Care Color Brillianz, que o Estado de Minas pôde testar a avaliar. Conheça mais a seguir.

Xampu

Keune Care Color Brillianz Shampoo Divulgação/Keune

O Keune Care Color Brillianz Shampoo é um produto de alta performance que transcende a função básica de limpeza, atuando como um verdadeiro tratamento profissional focado em blindar e prolongar a intensidade da cor.

A primeira impressão do Keune Care Color Brillianz já transporta a usuária para o salão. O cheiro incrível e sofisticado inicia a experiência de luxo. A textura é densa e o shampoo é altamente concentrado, garantindo que rende muito e forma bastante espuma com pouca quantidade.

Na prática, o shampoo não apenas limpa profundamente o couro cabeludo, como também entrega um efeito de tratamento imediato, com zero ressecamento (mesmo limpando de forma eficiente) e ação desembaraçante (este é o sinal de que os ativos condicionantes de alta qualidade estão agindo instantaneamente).

A fórmula do Keune é tecnologicamente avançada, focada em um sistema de tripla proteção da cor. A combinação de Solamer (Filtro UV/UVA), Extrato de Girassol (Poderoso antioxidante) e LP300 (Estabilizador de cor exclusivo) oferece uma blindagem robusta contra os três maiores inimigos da cor: sol, radicais livres e desbotamento químico.

Além disso, conta com alto teor de Polímeros Catiônicos e Proteínas da Seda (Hydrolyzed Silk) que selam a cutícula, garantindo o efeito "desmaia fio" e o brilho espelhado que a cor exige.

O xampu é indicado para quem tinge os fios com cores vibrantes, como os ruivos e vermelhos e pessoas com exposição solar frequente. No entanto, a presença de sulfatos faz com que o produto não seja indicado para quem usa a rotina de low-poo.

Outro ponto de atenção é o risco de acúmulo de resíduos nos fios finos e/ou pouco porosos. Uma dica é intercalar o uso do xampu da Care com um de limpeza profunda.

Vale a pena?

Com 300ml, o xampu custa R$ 170, mas está com 47% de desconto no site da marca, por conta da black november. Alguns produtos com fórmula semelhante é o Wella Invigo Color Brilliance (250ml), que custa R$ 70; L'Oréal Professionnel Vitamino Color (300ml), R$ 99,90; Truss Color (300ml), R$ 80; e Kérastase Chroma Absolu (200 ml), R$ 176.

Alternativas mais em conta são Elseve Color-Vive L'Oréal Paris (400ml), por R$ 29,90; e Phytoervas Cabelos Coloridos (250ml), por R$ 26.

Condicionador

Keune lança produtos que prometem cuidar de cabelos tingidos Divulgação/Keune

Se o xampu começa o tratamento, o condicionador chega para finalizar em grande estilo. O Condicionador Keune Care Color Brillianz dá resultado de salão em casa, mesmo sem finalizar e o desaparecimento do frizz demonstram a alta performance dos ativos.

O sucesso da fórmula em um cabelo ruivo – conhecido por desbotar com extrema facilidade – é o ponto alto. A manutenção da cor por mais semanas é efeito do complexo LP300 junto ao Ácido Lático (que sela a cutícula em pH ácido), que cumpre perfeitamente a missão de "trancar" os pigmentos do ruivo, prolongando a vivacidade da cor.

A fórmula ainda contém Manteiga de Karité (nutrição), Óleo Mineral (oclusão) e os potentes agentes condicionantes catiônicos (Cetrimonium), que criam um filme protetor. Esse filme sela a umidade e alisa a superfície do fio, resultando em um brilho espelhado e no aspecto "cabelo desmaiado", eliminando o frizz.

Já o Behentrimonium Chloride é um condicionante potente, capaz de desfazer os nós, mesmos nos fios mais finos.

O Condicionador Keune Color Brillianz é a peça essencial para quem usa o shampoo da mesma linha. Ele finaliza o processo de blindagem de cor, entregando uma nutrição equilibrada e um efeito de alinhamento de cutículas tão eficaz que dispensa a necessidade imediata de finalização elaborada.

Vale a pena?

Com 250ml, o condicionador custa R$ 170, mas também está na promoção no mês de novembro. Alguns oponentes de peso são: Kérastase Chroma Absolu Fondant (200ml), que custa R$ 180; Joico K-PAK Color Therapy (250ml), R$ 122; e Wella Invigo Color Brilliance (200ml), R$ 80.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para quem precisa de um tratamento eficaz, mas quer economizar no dia a dia, as opções incluem os condicionadores das linhas Elseve Color-Vive L'Oréal Paris (400ml), vendido a R$ 31,90; e TRESemmé Cor Radiante (650ml), R$ 20.