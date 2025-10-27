4 mitos sobre cuidados com o cabelo

Todos nós desejamos um cabelo bonito e com aparência saudável, seja com ondas cheias de brilhos, cachos definidos ou fios lisos e macios. Em um setor que movimenta £ 5,8 bilhões (cerca de R$ 38 bilhões) no Reino Unido, não faltam produtos, modas e truques do TikTok circulando por aí, o que torna fácil perder de vista o essencial.

A verdade é que ter um cabelo saudável não depende de gastar muito em produtos nem de seguir rotinas complicadas, mas de acertar no básico. As tricologistas Eva Proudman, da UK Hair Consultants, e Tracey Walker, da Hair and Scalp Clinic, desmentem quatro mitos comuns sobre cuidados com o cabelo.

1. Água fria não deixa seu cabelo mais brilhoso

Getty Images "O que realmente importa é como você protege o cabelo dos produtos químicos, do calor e do ambiente", diz Proudman, da UK Hair Consultants

Já tomou banho frio só para tentar deixar o cabelo com mais brilho? Pois pode parar. Segundo Proudman, da UK Hair Consultants, a água fria não aumenta o brilho dos fios, então vale aproveitar um bom banho quente e confortável.

"Não há necessidade de lavar o cabelo com água gelada porque não faz diferença alguma", afirma. "O que realmente importa é como você protege o cabelo dos produtos químicos, do calor e do ambiente."

Ela acrescenta, porém, que a água muito quente também faz mal, porque pode ressecar os fios e queimar o couro cabeludo, da mesma forma que queima a pele.

2. Nenhum produto repara cabelo danificado

Getty Images Proudman compara uma ponta dupla a um fio desfiado de meia-calça, não há como remendar.

Se você espera consertar as pontas duplas sem ir ao cabeleireiro, vai se decepcionar: o corte é a única solução para isso. Proudman compara uma ponta dupla a um fio desfiado de meia-calça, não há como remendar.

Walker explica: "Quando o fio se rompe, e você olha para ele em um microscópio, vai ver que ele se divide em duas ou três pontas. Os produtos do mercado agem como uma espécie de cola que junta as partes, dando aparência melhor." Ela alerta que esse efeito é temporário e que não vale gastar muito com produtos que prometem uma solução para isso.

Proudman também diz que é um mito a ideia de cortar o cabelo para fazer ele crescer mais rápido. "Não existe maneira de acelerar o crescimento. Qualquer produto que prometa isso está mentindo."

3. O cabelo não se limpa sozinho

Getty Images "Não dá para tirar uma mancha de gordura da roupa só com água, é preciso detergente", afirma Walker, da Hair and Scalp Clinic.

Talvez você conheça alguém que jure ter "treinado" o cabelo para se limpar sozinho, lavando-o raramente ou nunca.

Proudman alerta que essa prática não faz bem para os fios e nem para o couro cabeludo. "O couro cabeludo tem cerca de 180 mil glândulas sebáceas e acumula sujeira e resíduos se não for lavado com frequência." Walker concorda e faz uma comparação: não dá para tirar uma mancha de gordura da roupa só com água, é preciso detergente.

Deixar de lavar o cabelo regularmente pode causar mau cheiro e piorar problemas como caspa, diz Proudman, porque o "excesso de oleosidade favorece o acúmulo de fungos e bactérias, o que agrava coceiras e descamações".

Proudman recomenda lavar o cabelo em dias alternados se ele for muito oleoso ou se você usar muitos produtos.

Laura Waters, professora de análise farmacêutica da Universidade de Huddersfield (Reino Unido), acrescenta que quem tem cabelo muito oleoso pode precisar de limpeza mais intensa, enquanto quem tem fios secos deve optar por xampus sem sulfato, que custam mais, mas não retiram o óleo natural.

4. Xampu seco não substitui a lavagem

Getty Images A tricologista Eva Proudman afirma que o problema com o xampu seco começa quando o produto é usado por vários dias seguidos sem enxágue

Nem sempre dá tempo de lavar, secar e modelar o cabelo. Entre trabalho, academia e compromissos, o xampu seco virou um recurso rápido para disfarçar a oleosidade e renovar o visual sem precisar de banho.

Proudman diz que o uso ocasional é seguro, mas deve ser limitado a uma aplicação entre lavagens.

O problema começa quando o produto é usado por vários dias seguidos sem enxágue. "O óleo natural do couro cabeludo se mistura ao xampu seco, e o acúmulo serve de alimento para fungos", explica. "Se não houver cuidado, isso causa coceira e descamação."

No fim, o conselho dela é simples: cuide do couro cabeludo como cuida do rosto. "Você não aplicaria maquiagem em cima de camadas antigas sem lavar a pele antes, então o mesmo vale para o cabelo."

