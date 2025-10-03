Assine
TRATAMENTO PREVENTIVO

O que significa quando o cabelo cai mais em certas fases da vida

Descubra o que significa quando o cabelo cai mais em certas fases

03/10/2025 09:03 - atualizado em 03/10/2025 09:11

crédito: Tupi

A perda de cabelo é uma preocupação recorrente para pessoas de todas as idades, impactando a autoestima e a qualidade de vida. Identificar as causas exatas da queda de cabelo em diferentes períodos é fundamental para um tratamento mais assertivo e preventivo, permitindo intervenções eficazes e personalizadas para cada caso.

Este artigo aprofunda-se nas fases do ciclo capilar, explorando influências que levam ao aumento da queda. Compreender como funcionam os períodos de crescimento, repouso e renovação dos fios é crucial para adotar as melhores estratégias no cuidado do cabelo e evitar perdas exageradas nos momentos mais sensíveis.

  • O ciclo natural do cabelo e suas fases.
  • Fatores externos que contribuem para a queda.
  • Estratégias para minimizar a perda excessiva de cabelo.

Quais são as fases do ciclo capilar?

ciclo capilar é composto por três estágios: anágena, catágena e telógena, sendo que cada fase possui duração e função bem definidas no crescimento dos fios. O entendimento desse ciclo auxilia na identificação de eventuais alterações ou distúrbios que afetam o cabelo.

Na fase anágena, temos o período de crescimento ativo, onde os fios se desenvolvem de forma contínua – podendo permanecer de dois a sete anos neste estágio. Fatores genéticos e saúde geral influenciam diretamente essa duração, afetando o comprimento e a densidade dos cabelos.

Por que o cabelo cai mais em certas fases?

A fase telógena marca o início do repouso folicular e é caracterizada pela liberação natural dos fios antigos, sendo posteriormente substituídos por novos. Entre 10% e 15% dos cabelos que temos estão normalmente nessa etapa, o que explica uma queda considerada fisiológica do cabelo.

No entanto, determinadas condições podem aumentar esse percentual, levando à queda acentuada. Modificações hormonais, fatores emocionais e doenças podem fazer com que mais fios entrem simultaneamente na fase telógena, resultando em perda perceptível durante essas fases específicas.

A perda de cabelo é uma preocupação recorrente para pessoas de todas as idades, impactando a autoestima e a qualidade de vida
Cabelo cai mais em certas fases – Créditos: depositphotos.com / rayp808

Fatores que afetam a queda durante o ciclo capilar

Fatores externos, como estresse intenso, má alimentação e alterações hormonais, têm o poder de desestabilizar o ciclo natural do cabelo. Esses agentes podem tanto acelerar a passagem das fases quanto prolongar a permanência dos fios em períodos desfavoráveis, agravando a queda.

Além disso, agressões químicas e exposição excessiva ao sol, poluição e algumas doenças infecciosas podem desencadear quedas temporárias ou até crônicas. Manter hábitos saudáveis e identificar precocemente alterações são fundamentais para minimizar impactos provenientes desses fatores.

Como minimizar a queda de cabelo excessiva?

Uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais, é essencial para fortalecer os fios e o couro cabeludo, permitindo que o cabelo cumpra seu ciclo natural de maneira saudável. Gerenciar o estresse com práticas como exercícios físicos, meditação e lazer produz resultados positivos na saúde capilar.

Visitar regularmente um dermatologista é importante para detectar precocemente distúrbios capilares e seguir o tratamento preventivo mais indicado. Assim, é possível adotar medidas corretivas e proteger o cabelo de fatores prejudiciais no cotidiano.

  • Evite produtos químicos agressivos no couro cabeludo.
  • Opte por um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta rica em vitaminas e minerais.
  • Considere suplementação após consultar um profissional.

Maneiras de fortalecer o cabelo naturalmente

Tratamentos à base de ingredientes naturais, como máscaras nutritivas e óleos vegetais, ajudam a restaurar a força e a vitalidade dos fios. O óleo de coco, por exemplo, destaca-se como opção eficiente para hidratar e proteger o couro cabeludo contra agressões externas.

Práticas como a massagem suave no couro cabeludo favorecem a circulação sanguínea, estimulando o crescimento dos fios. Pequenas mudanças nos hábitos diários fazem grande diferença na saúde do cabelo a longo prazo.

Conclusões sobre a queda de cabelo

  • ciclo capilar natural é composto por três fases distintas.
  • O estresse e a dieta desempenham papéis significativos na queda de cabelo.
  • Adotar hábitos saudáveis pode minimizar a perda capilar excessiva.

