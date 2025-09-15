Por que arrancar os cabelos brancos pode ser perigoso?

Com o tempo, é natural que a textura e a coloração dos nossos cabelos mudem. O aparecimento de fios brancos, processo conhecido como canície, é um sinal de que os melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina no bulbo capilar, diminuíram ou pararam sua atividade. A ausência desse pigmento faz com que o fio nasça branco.

O tricologista Julio Pierezan, especialista em cirurgia de transplante capilar, explica que a canície é um processo que pode estar relacionado à idade, mas pode ser acelerado por fatores genéticos, estresse oxidativo, doenças autoimunes ou carências nutricionais.

Um estudo publicado em 2023 na revista Nature, "Dedifferentiation maintains melanocyte stem cells in a dynamic niche", que o embranquecimento dos fios ocorre devido à interrupção no fluxo de células-tronco. As células, que são "camaleônicas" e capazes de se converter em diferentes tipos, ficam presas à medida que o cabelo envelhece. Elas perdem a capacidade de se mover entre os compartimentos de crescimento dos fios e, assim, não conseguem amadurecer e manter a cor do cabelo.

“Ou seja, com o processo de envelhecimento, essa capacidade de ‘trânsito’ das células-tronco entra em declínio, resultando na grande quantidade de fios acinzentados”, afirma o tricologista.

Qual é o perigo de arrancar os fios brancos?

É comum que, ao ver os fios brancos, a primeira reação seja retirá-los. Mas arrancar o cabelo pode ser mais prejudicial do que você imagina. “A prática pode gerar microtraumas no folículo. E a repetição pode levar a inflamações, infecções e até alopecia por tração, que é a perda definitiva do folículo. Além disso, arrancar fios repetidamente pode causar irregularidades no crescimento, deixando áreas ralas ou com falhas”, alerta o médico.

Julio destaca ainda que muitos pacientes chegam ao consultório com queixas e ele observa lesões e inflamações crônicas no couro cabeludo, além de afinamento permanente na área afetada, que pode ser reversível apenas com um transplante capilar.

“Indico conversar com um tricologista, ele pode te ajudar a tratar e prevenir os danos causados por esses hábitos. Vale lembrar que existem casos que podem evoluir para um transtorno chamado tricotilomania, no qual a pessoa tem impulso incontrolável de arrancar os fios, muitas vezes associado a ansiedade ou estresse”, conta.

Além da cor, o que muda nos fios?

Julio explica que o fio branco não é apenas um fio “sem tinta”. Ele costuma ser mais áspero, poroso e ressecado, já que a ausência de melanina afeta a estrutura de sua cutícula. Por isso, a chance de frizz e quebra aumenta, e a hidratação se torna mais difícil de ser retida. Em alguns casos, pode haver mudança na espessura e até mesmo na direção de crescimento.

Cuidados essenciais para cabelos grisalhos

Para compensar a perda de melanina e a maior porosidade, os cabelos grisalhos precisam de uma rotina de cuidados especiais. É importante investir em hidratação e nutrição. O especialista recomenda:

Shampoos antioxidantes, para evitar o amarelamento

Máscaras nutritivas e óleos vegetais, para melhorar a maleabilidade

Proteção térmica e solar, para prevenir ressecamento e oxidação

Para quem está na fase de transição, o Julio recomenda algumas estratégias para ir se acostumando: "cortes que harmonizam os tons, uso de tonalizantes para uniformizar a cor e um bom papo com o seu cabeleireiro para orientar nesse processo, indicando mechas e luzes para suavizar a diferença."

