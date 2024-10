O surgimento dos fios grisalhos preocupa muitas pessoas, mas não há uma idade específica para isso ocorrer. Genética e estresse podem fazer com que eles apareçam até em jovens. Em algumas famílias, eles surgem precocemente, enquanto em outras, apenas após os 40 anos. A quantidade de células em cada raiz determina o tempo que a cor vai permanecer; mais células significam cabelos brancos mais tardios. Até agora, não há medicamentos comprovadamente eficazes para recuperar a coloração original, e as tinturas sintéticas são o método mais eficaz para cobrir e esconder o grisalho.

Um grupo de pesquisadores da escola de Medicina Grossman, da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, descobriu o que pode ser a causa dos cabelos grisalhos. Segundo um estudo divulgado na revista Nature, a perda da cor dos fios tem relação com o envelhecimento das células-tronco. Segundo o estudo, com o passar dos anos as células-tronco envelhecem e perdem a capacidade de amadurecer e, consequentemente, manter a cor natural do cabelo.

Nesse cenário, o educador técnico da Prohall Professional, Matheus Laz, traz cinco curiosidades sobre o assunto:

1 - Grisalho não é cinza

Ao contrário do que muitos pensam, o fio grisalho não é propriamente cinza. O cabelo perde sua coloração original porque o organismo deixa de produzir melanina, o pigmento responsável pela cor. Então, o aspecto cinzento que vemos é resultado da mistura de fios pigmentados e não pigmentados, mas esse processo não ocorre de uma vez: o fio vai perdendo sua cor ao longo do tempo, de forma gradual.

2 - A falta de melanina deixa o cabelo amarelado

Alguns fios apresentam um tom amarelado, que é a cor da queratina, uma proteína estrutural que compõe os fios e que fica mais evidente quando o cabelo perde melanina. Fatores externos como exposição ao sol, poluição, produtos químicos e até o uso de chapinhas e secadores podem acentuar esse amarelamento. Para minimizar esse efeito, é possível utilizar produtos específicos, como shampoos matizadores, que neutralizam o amarelado e mantêm os cabelos mais brilhantes e saudáveis.

3 - Fios brancos são mais secos

Cabelos grisalhos tendem a ser mais secos, ásperos e frágeis ao toque. Isso ocorre porque as cutículas dos fios ficam mais abertas, o que facilita a perda de nutrientes e os deixa ressecados e com um aspecto indesejável. Para manter as madeixas saudáveis e brilhantes, é essencial adotar uma rotina de cuidados específica, incluindo o uso regular de cremes de tratamento, máscaras hidratantes e condicionadores.

4 - O fio branco não é substituível

Arrancar os brancos não é uma solução eficaz para eliminá-los. Quando um deles é retirado, ele volta a crescer sem pigmentação, pois o folículo capilar já perdeu a capacidade de produzir melanina. Os folículos capilares têm um número limitado de ciclos de crescimento ao longo da vida, e cada um pode produzir apenas uma quantidade específica de fios antes de se esgotar. Assim, mesmo que os fios despigmentados sejam arrancados, os novos que surgirem do mesmo folículo também serão brancos. Além disso, arrancá-los repetidamente pode danificar o folículo capilar, levando a problemas como inflamação e resultando em áreas mais ralas.

5 - Estresse e má alimentação influenciam no processo

A genética não é a única responsável pelo surgimento de cabelos brancos. Fatores externos, como estresse acumulado e uma alimentação desregrada, podem acelerar o aparecimento precoce dos fios grisalhos. O envelhecimento capilar pode ocorrer de forma cronológica ou ser provocado por agentes externos como poluição, sol, cigarro e tratamentos químicos, que afetam a coloração do cabelo. O sol, em particular, é um grande vilão, pois, com o tempo, a exposição diária enfraquece a haste capilar, contribuindo para a perda de pigmentação.

